    कटड़ा पुलिस ने मंदिर चोरी का मामला 24 घंटे में सुलझाया, दो गिरफ्तार, सामान भी किया बरामद

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    कटड़ा पुलिस ने मंदिर में हुई चोरी के मामले को 24 घंटे के अंदर सुलझा लिया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करके चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। त्वरित कार्रवाई और सक्रियता के चलते पुलिस को यह सफलता मिली। 

    कटड़ा पुलिस की ओर से आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कटड़ा। जिला पुलिस रियासी ने तेज़ कार्रवाई करते हुए शिव मंदिर, पैथल, कटड़ा में हुई चोरी की घटना को मात्र 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया। पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया समस्त सामान तथा वारदात में इस्तेमाल टैक्सी वाहन भी बरामद कर लिया है।

    बीती रात अरजन सिंह निवासी कुन कन्यालन, पैथल ने पुलिस चौकी काकड़याल में शिकायत दर्ज कराई थी कि शिव मंदिर से अज्ञात चोर कुछ सामान चुरा ले गए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना कटड़ा में प्राथमिकी संख्या 311/2025, धारा 331(4), 305(d) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया।

    जांच के दौरान पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए दो आरोपितों —सुनील कुमार निवासी सांबल, उधमपुर तथा तिलक राज निवासी नाली तहसील कटड़ा को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के कब्जे से लगभग 20 हजार रुपये मूल्य का चोरी किया गया मंदिर सामान बरामद किया गया है।

    आरोपी सुनील कुमार द्वारा अपराध में उपयोग की गई टैक्सी (जेके 14एल -0941) को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर रणजीत सिंह राव के नेतृत्व में, एसडीपीओ डॉ. भिष्म दुबे एवं एसपी विपन चंद्रन की कड़ी निगरानी में अंजाम दी गई।

    एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने कहा कि जिला पुलिस सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, अपराधों की त्वरित जांच और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।