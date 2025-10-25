बढ़ने लगी मां वैष्णो देवी के भक्तों की संख्या, कटड़ा में श्रद्धालुओं की चहल-पहल; घोड़े-पिट्ठू वालों के खिले चेहरे

संवाद सहयोगी, कटड़ा। मुख्य पर्व दीपावली के साथ ही अन्य पर्व बीत जाने के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी धीरे-धीरे शुरू हो गई है। हालांकि, मुख्य पर्व दीपावली के साथ अन्य पर्वों को लेकर मां वैष्णो की यात्रा में भारी गिरावट जारी थी। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा धीरे-धीरे बढ़ रही है जिसको लेकर मां वैष्णो देवी भवन परिसर हो या फिर मार्ग या फिर आधार शिविर कटड़ा श्रद्धालुओं के चहल पहल शुरू हो गई है।

वर्तमान में 18000 से 21000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर रोजाना आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या को लेकर नगर का व्यापारी वर्ग भी खुश नजर आ रहा है क्योंकि बाजारों में श्रद्धालुओं की रौनक देखने को मिल रही है। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद आधार शिवीर कटड़ा में लगातार प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहे हैं।

वर्तमान में बढ़ रही मां वैष्णो देवी की यात्रा की संख्या के बावजूद फिलहाल श्रद्धालुओं को पंजीकरण को लेकर या फिर मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों को लेकर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है तो दूसरी ओर सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं। इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्टू तथा पालकी आदि की सेवाएं प्रमुख है।

जिनका लाभ उठाते हुए श्रद्धालु निरंतर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। चुकी वर्तमान में हल्की ठंड का मौसम लगातार जारी है जिसको लेकर श्रद्धालु हल्के गर्म कपड़े पहन अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं।