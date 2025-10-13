सूना पड़ा कटड़ा, श्रद्धालुओं की राह देख रहे घोड़े-पिट्ठू वाले; वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होने के बाद क्यों है ऐसी स्थिति?

संवाद सहयोगी, कटड़ा। त्योहारों के सीजन को लेकर मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा में वीरांगनी छाई हुई है। क्योंकि बड़ी कम संख्या में श्रद्धालु वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। जिसके कारण एक और जहां कटड़ा के बाजार सूने-सूने नजर आ रहे हैं तो दूसरी और भवन मार्ग पर घोड़ा, पिट्टू तथा पालकी आदि के रूप में कार्य करने वाले मजदूर भी श्रद्धालुओं का इंतजार करते नजर आ रहे हैं।

हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि दीपावली पर्व के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी जिसे हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सभी तरह की सुविधाएं लगातार उपलब्ध हो रही हैं।

एक और जहां श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा में बिना किसी इंतजार के अपना पंजीकरण करवा कर आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर भवन की ओर रवाना हो रही है तो वही भवन पर मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन पूरी श्रद्धा के साथ कर रहे हैं।

मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरांत भवन पर रोपवे केबल कार में सवार होकर भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं । सोमवार को दिनभर मौसम साफ रहा और धूप खिली रही हालांकि ठंडी हवाएं लगातार चलती रही।