Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जम्मू-कश्मीर में मवेशी तस्करी में लिप्त तीन वाहनों के आरसी निलंबित, एआरटीओ रामबन की सख्त कार्रवाई

    By Amit Mahi Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 12:56 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के रामबन में एआरटीओ ने मवेशी तस्करी में शामिल तीन वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई मवेशी तस्करी की लगातार शिकायतों के बाद की गई। एआरटीओ रामबन ने कहा कि मवेशी तस्करी एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    एआरटीओ रामबन ने जनता से तस्करी की जानकारी देने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन में पशु तस्करी पर परिवहन विभाग ने नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी रामबन की सिफारिश पर एआरटीओ रामबन ने बोवाइन तस्करी में लिप्त पाए गए तीन वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी) निलंबित कर दिए हैं। यह कदम एसएसपी रामबन की सिफारिशों और बार-बार दर्ज हुए मामलों के बाद उठाया गया है।

    अवैध रूप से मवेशियों को ले जाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसते हुए एआरटीओ रामबन कुलदीप सिंह ने जिन तीन वाहनों की आरसी निलंबित करने के आदेश जारी किया है। उनमें ट्रक नंबर जेके19ए3199), डंपर नंबर जेके192708) और बोलेरो पिकअप नंबर जेके19ए1270) शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन तीनों वाहनों के आरसी चार महीने की अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। साथ ही पुलिस विभाग को इन वाहनों को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

    एआरटीओ रामबन के मुताबिक यह कार्रवाई एसएसपी रामबन की सिफारिश के आधार पर की गई। जिन्होंने उक्त वाहनों के खिलाफ बार-बार नियम उल्लंघन और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी थी।

    इस बीच एआरटीओ कार्यालय ने बोलेरो पिकअप जेके19ए1432सहित कई अन्य वाहनों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन वाहनों पर भी मवेशी तस्करी में संलिप्तता का संदेह जताया गया है। इनकी आरसी और परमिट निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने कहा कि अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस पालिसी जारी रहेगी।