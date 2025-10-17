जम्मू-कश्मीर में मवेशी तस्करी में लिप्त तीन वाहनों के आरसी निलंबित, एआरटीओ रामबन की सख्त कार्रवाई

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन में पशु तस्करी पर परिवहन विभाग ने नकेल कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी रामबन की सिफारिश पर एआरटीओ रामबन ने बोवाइन तस्करी में लिप्त पाए गए तीन वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट(आरसी) निलंबित कर दिए हैं। यह कदम एसएसपी रामबन की सिफारिशों और बार-बार दर्ज हुए मामलों के बाद उठाया गया है। अवैध रूप से मवेशियों को ले जाने वाले वाहनों पर शिकंजा कसते हुए एआरटीओ रामबन कुलदीप सिंह ने जिन तीन वाहनों की आरसी निलंबित करने के आदेश जारी किया है। उनमें ट्रक नंबर जेके19ए3199), डंपर नंबर जेके192708) और बोलेरो पिकअप नंबर जेके19ए1270) शामिल हैं।

इन तीनों वाहनों के आरसी चार महीने की अवधि के लिए निलंबित किए गए हैं। साथ ही पुलिस विभाग को इन वाहनों को जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं।



एआरटीओ रामबन के मुताबिक यह कार्रवाई एसएसपी रामबन की सिफारिश के आधार पर की गई। जिन्होंने उक्त वाहनों के खिलाफ बार-बार नियम उल्लंघन और एफआईआर दर्ज होने की जानकारी दी थी।



इस बीच एआरटीओ कार्यालय ने बोलेरो पिकअप जेके19ए1432सहित कई अन्य वाहनों के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इन वाहनों पर भी मवेशी तस्करी में संलिप्तता का संदेह जताया गया है। इनकी आरसी और परमिट निलंबन या रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन ने कहा कि अवैध गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस पालिसी जारी रहेगी।