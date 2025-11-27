जम्मू-कश्मीर पुलिस का मवेशी तस्करों पर जोरदार वार, रामबन पुलिस ने तस्करी से बनाई 30 लाख की संपत्ति जब्त की

जागरण संवाददाता, रामबन। मवेशी तस्करी से अवैध रूप से जमा की गई संपत्ति पर रामबन पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 30 लाख रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।



पुलिस ने यह कार्रवाई एफआईआर नंबर 181/2025 में बीएनएल की धारा 223 व पीसीए एक्ट की धारा 11 के तहत दर्ज मामले की जांच के आधार पर की गई है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि आरोपितों ने लगातार मवेशी तस्करी कर अनुचित लाभ कमाए और उन्हीं पैसों से बेहिसाब संपत्ति बनाई। पुलिस को जांच में यह पुष्टि हुई कि आरोपित द्वारा इसी अवैध धन से खरीदे गए थे।



सारे साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ने न्यायालय से संपत्ति जब्ती के आदेश प्राप्त किए। न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तथा कार्यपालक दंडाधिकारी की मौजूदगी में पुलिस ने तीनों वाहनों अटैच कर लिया।