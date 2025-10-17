जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर 40 मीटर सुरक्षा दीवार ढही, एनएच-44 की एक ट्यूब बंद, वाहनों की रफ्तार धीमी

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। रामबन जिला में बसा डलवास में गुरुवार शाम जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर सुरक्षा दीवार(प्रोटेक्शन) का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढह गया। जिससे न सिर्फ फोर-लेन हाईवे की एक ट्यूब पूरी से बंद कर हाईवे पर यातायात व रफ्तार को प्रभावित किया।



जानकारी के मुताबिक डलवास में बीते गुरुवार शाम करीब पांच बजे जम्मू–श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा दीवार का लगभग 40 मीटर हिस्सा अचानक ढह कर ध्वस्त हो गया। सुरक्षा दीवार गिरने से इसके साथ ही समीपवर्ती सवनी पंचायत लिंक रोड का हिस्सा भी कट गया। सुरक्षा दिवार का मलबा फोर लेन हाईवे की एक ट्यूब में गिरने से वह पूरी तरह से बंद हो गई। जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया।



इस घटना के बाद हाईवे की एक ट्यूब को सुरक्षा कारणों से तत्काल बंद कर दिया गया और इस ट्यूब का ट्रैफिक दूसरी दूसरी ट्यूब पर डाइवर्ट कर दिया गया। इस वजह से हाईवे पर यातायात प्रभावित होने के साथ वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है।



एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम ने बताया कि सड़क की लगभग 40 मीटर लंबी सुरक्षा दिवार अचानक क्षतिग्रस्त होने से वीरवार से हाईवे की एक लेन बंद है। इसके क्षतिग्रस्त होने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है, मगर इससे हाईवे प्रभावित हिस्से को फिर से सुचारू रूप से बहाल करने का काम जारी है।



उक्त सुरक्षा दिवार के ढहने से स्थानीय सवनी संपर्क मार्ग का का हिस्सा भी टूट गया। जिससे आसपास की आबादी के आवागमन पर असर पड़ा है। एनएचएआई, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके स्थिति का जायजा ले रहे हैं।



डलवास इलाके में भारी जाम की वजह से सुबह से प्रभावित हिस्से में एक वाहन गुजरने लायक रास्ता बना कर वाहनों को निकाला जा रहा है। वहीं दोपहर 12 बजे से ऊधमपुर के जखैनी चौक से वाहनों को घाटी के लिए रवाना किया गया।