    जम्मू-कश्मीर पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन जारी, ऊधमपुर में 70 लाख की संपत्ति जब्त

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 01:49 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ऊधमपुर में ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत की गई। पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार को खत्म करने के लिए जनता से सहयोग मांगा है और कहा है कि ड्रग तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।

    ऊधमपुर जिला प्रशासन ने संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए। 

    डिजिटल डेस्क, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी अभियान को जारी रखते हुए एक बार फिर इस कारोबार से जुड़े एक तस्कर की संपत्ति को जब्त कर आपराधिक तत्वों को यह संदेश दिया कि समाज में नशे का जहर फैलाने वाले अपराधियों को केवल सजा देकर छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार ऊधमपुर पुलिस ने ड्रग तस्कर तारिक हुसैन के रिहायशी घर को जब्त किया है। 

    पुलिस स्टेशन रैंबल से मिली जानकारी के अनुसार तारिक के खिलाफ यह कार्रवाई थाने में दर्ज एक मामले के एवज में की गई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने यह पाया कि तारिक हुसैन पुत्र शाह मोहम्मद निवासी चक, जिला ऊधमपुर, जो कुख्यात ड्रग तस्कर है, एक अचल संपत्ति से जुड़ा है। पूछताछ करने पर पता चला कि चक ऊधमपुर में जमीन खसरा नंबर 1624/1625 पर उसका एक रिहायशी घर बना है। 

    मिले सबूतों के आधार पर जब अधिकारी ने जब अपना जांच का दायरा बढ़ाया तो यह बात सामने आई की ड्रग तस्कार ने यह संपत्ति नशे के कारोबार से कमाए गए पैसे से बनाई थी। इस पर कानूनी आदेश का पालन करते हुए पुलिस से मिले तमाम सबूतों के आधार पर जिला प्रशासन ने संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए। 

    अटैच की गई संपत्ति की कीमत करीब 70 लाख रुपये है जो अब उधमपुर पुलिस की नारकोटिक्स अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई के तहत अटैच कर दी गई है। 

    ऊधमपुर पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस साल पुलिस की एनडीपीएस प्रॉपर्टी अटैचमेंट की संख्या अब तक 12.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो ड्रग तस्करों के खिलाफ उसकी लगातार कार्रवाई को दर्शाता है।