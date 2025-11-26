जम्मू-कश्मीर पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ एक्शन जारी, ऊधमपुर में 70 लाख की संपत्ति जब्त

डिजिटल डेस्क, ऊधमपुर। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ जारी अभियान को जारी रखते हुए एक बार फिर इस कारोबार से जुड़े एक तस्कर की संपत्ति को जब्त कर आपराधिक तत्वों को यह संदेश दिया कि समाज में नशे का जहर फैलाने वाले अपराधियों को केवल सजा देकर छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार ऊधमपुर पुलिस ने ड्रग तस्कर तारिक हुसैन के रिहायशी घर को जब्त किया है।

पुलिस स्टेशन रैंबल से मिली जानकारी के अनुसार तारिक के खिलाफ यह कार्रवाई थाने में दर्ज एक मामले के एवज में की गई है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने यह पाया कि तारिक हुसैन पुत्र शाह मोहम्मद निवासी चक, जिला ऊधमपुर, जो कुख्यात ड्रग तस्कर है, एक अचल संपत्ति से जुड़ा है। पूछताछ करने पर पता चला कि चक ऊधमपुर में जमीन खसरा नंबर 1624/1625 पर उसका एक रिहायशी घर बना है।

मिले सबूतों के आधार पर जब अधिकारी ने जब अपना जांच का दायरा बढ़ाया तो यह बात सामने आई की ड्रग तस्कार ने यह संपत्ति नशे के कारोबार से कमाए गए पैसे से बनाई थी। इस पर कानूनी आदेश का पालन करते हुए पुलिस से मिले तमाम सबूतों के आधार पर जिला प्रशासन ने संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए।