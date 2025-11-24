जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उधमपुर में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को दबोचा
पौनी पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी शबीर अहमद 2012 से फरार था और उस पर हत्या, अपहरण, दुष्कर्म जैसे कई गंभीर आरोप हैं। अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था। पुलिस ने विशेष सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार किया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस जनता को सुरक्षित वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है।
संवाद सहयोगी, पौनी। जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पौनी पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
फरार अभियुक्त शबीर अहमद पुत्र फरीद अहमद निवासी कुट्टा मोड़, कठुआ (वर्तमान पता भटिंडी) को वर्ष 2012 से पुलिस तलाश रही थी।
वह पुलिस थाना पौनी में दर्ज केस एफआईआर नंबर 55/2012 में आरोपी था और उसके खिलाफ अदालत द्वारा धारा 299 सीआरपीए (अब धारा 335 वीएनएसएस) के तहत उद्घोषित फरार होने की कार्रवाई भी की गई थी।
आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने, अपहरण, लूट, मारपीट, दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओ में मामला दर्ज था। 19 अक्टूबर 2012 को माननीय सीजेएम रियासी की अदालत ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद से वह लगातार कानून से बचता फिर रहा था।
पुलिस थाना पौनी की टीम ने विशेष सूचना के आधार पर सतत प्रयासों के बाद आरोपी को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स को अब अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके।
यह कार्रवाई पुलिस थाना पौनी के एसएचओ इंस्पेक्टर सुमित मागोत्रा के नेतृत्व में तथा डीएसपी पौनी समृति शर्मा और एडीशनल एसपी रियासी इफ्तेखार अहमद की निगरानी में की गई। इस संबंध में एसएसपी रियासी परामवीर सिंह ने कहा कि जिला पुलिस कानून से फरार चल रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जनता को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।
