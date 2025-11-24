जम्मू-कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, उधमपुर में 12 साल से फरार चल रहे आरोपी को दबोचा

संवाद सहयोगी, पौनी। जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पौनी पुलिस ने 12 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

फरार अभियुक्त शबीर अहमद पुत्र फरीद अहमद निवासी कुट्टा मोड़, कठुआ (वर्तमान पता भटिंडी) को वर्ष 2012 से पुलिस तलाश रही थी।

वह पुलिस थाना पौनी में दर्ज केस एफआईआर नंबर 55/2012 में आरोपी था और उसके खिलाफ अदालत द्वारा धारा 299 सीआरपीए (अब धारा 335 वीएनएसएस) के तहत उद्घोषित फरार होने की कार्रवाई भी की गई थी। आरोपी पर हत्या, हत्या के प्रयास, घर में घुसकर हमला करने, अपहरण, लूट, मारपीट, दुष्कर्म तथा आपराधिक साजिश समेत कई गंभीर धाराओ में मामला दर्ज था। 19 अक्टूबर 2012 को माननीय सीजेएम रियासी की अदालत ने उसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद से वह लगातार कानून से बचता फिर रहा था।