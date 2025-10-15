सुनसान नजर आ रहा मां का दरबार, वैष्णो देवी में अचानक श्रद्धालुओं की संख्या कैसे हो गई इतनी गिरावट?

संवाद सहयोगी, कटड़ा। दीपावली और अन्य त्योहारों के मौसम में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी देखी जा रही है। वर्तमान में आधार शिविर कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 9000 से 12000 के बीच है। श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हैं। वे हेलीकाप्टर, बैटरी कार और रोपवे सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है। मंगलवार को दिन में मौसम साफ रहा, लेकिन बाद में त्रिकुटा पर्वत पर बादलों का जमघट हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर यात्रा जारी रखे हुए हैं। दोपहर के बाद हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रही, लेकिन बादलों के कारण यह सेवा बाधित हो गई।