Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सुनसान नजर आ रहा मां का दरबार, वैष्णो देवी में अचानक श्रद्धालुओं की संख्या कैसे हो गई इतनी गिरावट?

    By Rakesh Sharma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 06:03 AM (IST)

    दीपावली के मौसम में माँ वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट आई है, कटड़ा में 9000-12000 श्रद्धालु आ रहे हैं। ठंड और बादलों से हेलीकॉप्टर सेवा बाधित है। कटड़ा और भवन में सुनसान माहौल है, व्यापारी यात्रा में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। 13 अक्टूबर को 9500 और 14 अक्टूबर को 7200 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया।

    prefferd source google
    Hero Image

    ठंडी हवाओं के बीच वैष्णो देवी यात्रा में कमी।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। दीपावली और अन्य त्योहारों के मौसम में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी देखी जा रही है। वर्तमान में आधार शिविर कटड़ा पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 9000 से 12000 के बीच है। श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हैं। वे हेलीकाप्टर, बैटरी कार और रोपवे सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपनी यात्रा कर रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है। मंगलवार को दिन में मौसम साफ रहा, लेकिन बाद में त्रिकुटा पर्वत पर बादलों का जमघट हो गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर यात्रा जारी रखे हुए हैं। दोपहर के बाद हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रही, लेकिन बादलों के कारण यह सेवा बाधित हो गई।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी के कारण कटड़ा और भवन सुनसान नजर आ रहे हैं। बाजारों में भी श्रद्धालुओं की संख्या कम है। व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि दीपावली के बाद यात्रा में वृद्धि होगी, जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 13 अक्टूबर को 9500 श्रद्धालुओं ने यात्रा की थी, जबकि 14 अक्टूबर को शाम छह बजे तक लगभग 7200 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। श्रद्धालुओं का आना जारी है।