नवरात्र में घोड़े-पिट्ठू वालों की हो गई मौज! मां वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे इतने श्रद्धालु
शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी (Maa Vaishno Devi) भवन में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। अर्धकुंवारी गुफा और भैरव घाटी में भी श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। मालिनी अवस्थी जैसे कलाकारों ने भजनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया है। भूमिका मंदिर में हवन और कन्या पूजन हुआ साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया।
राकेश शर्मा, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मां वैष्णो देवी (Maa Vaishno Devi) भवन पर भक्ति की धारा निरंतर बह रही है क्योंकि एक और जहां भवन परिसर की भव्य सजावट तो दूसरी और गूंज रहे मां वैष्णो देवी के भजन साथ ही कतारों में श्रद्धा भाव से धीरे-धीरे गुफाओं की ओर बढ़ते मां के भक्त। पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। श्रद्धालु भक्ति भाव से मां के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और मन की मुरादे पा रहे हैं जिसको लेकर श्रद्धालु फूल नहीं समा रहे हैं।
वहीं, मां वैष्णो देवी (Maa Vaishno Devi Yatra) भवन मार्ग पर धार्मिक अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में पवित्र व प्राचीन गर्भ जून गुफा के दर्शन कर श्रद्धालु पुण्य लाभ कमा रहे हैं तो वहीं मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों के बाद भैरव घाटी पहुंचकर श्रद्धालु बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी भवन परिसर की भव्य सजावट की बात हो या फिर भैरव घाटी कुदरति नजरों की श्रद्धालु अपने मोबाइल के साथ ही कैमर्रे में दृष्यों को कैद कर रहे है।
मालिनी अवस्थी ने किया मां वैष्णो देवी का गुणगान। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी भवन पर सुबह-शाम रोजाना आयोजित हो रही दिव्य आरती में देश के प्रसिद्ध गायक हाजिरी लगाकर मां वैष्णो देवी का गुणगान कर रहे हैं। मंगलवार सुबह आयोजित हुई दिव्य आरती में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी मधुर आवाज में मां दुर्गा के भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। मालिनी अवस्थी ने कहा कि जारी पवित्र नवरात्र में मां के चरणों में पाकर वह धन्य हो गई हैं।
मां वैष्णो देवी की दिव्यता को लेकर कोई शब्द नहीं है। यह सत्य है कि मां के बिन बुलावे मां के दरबार कोई नहीं आ सकता मां वैष्णो देवी ने दर्शन देकर मन की मुरादे पूरी कर दी है। मां वैष्णो देवी के दरबार हाजिरी लगाने के साथ ही दिव्य दर्शन करने के बाद मंगलवार दोपहर आधार शिविर कटड़ा वापिस आकर मालिनी अवस्थी जम्मू के लिए रवाना हो गई। भूमिका मंदिर में संपन्न हुआ पवित्र हवन यज्ञ। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष में मां वैष्णो देवी के प्रथम पड़ाव धार्मिक भूमिका मंदिर में जारी पवित्र हवन यज्ञ दुर्गा अष्टमी के दिन संपन्न हो गया।
पवित्र हवन यज्ञ में मंदिर के पुजारी जुगल किशोर शर्मा तथा शुभम शर्मा के साथ ही अन्य पंडितों ने निरंतर हवन यज्ञ बा पूजा अर्चना की। दुर्गा अष्टमी पर मंगलवार को पूर्ण आहुति के साथ ही पवित्र हवन यज्ञ संपन्न हुआ। इसके बाद मंदिर प्रांगण में कन्या पूजन का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों कन्याओं को माता की चुनरी पहनने के साथ ही प्रसाद आदि देकर आशीर्वाद लिया गया। भूमिका मंदिर प्रांगण में बुधवार यानी कि आज नवमी पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस विशाल भंडारे में स्थानीय निवासियों के साथ ही श्रद्धालु आदि भाग लेकर प्रसाद ग्रहण करेंगे।
दुर्गा अष्टमी पर भवन पर आयोजित हुआ विशाल भंडारा। दुर्गा अष्टमी पर मां वैष्णो देवी भवन परिसर में श्राइन बोर्ड द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया इससे पहले भवन प्रागण में कन्या पूजन आयोजित हुआ। विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं के साथ ही श्राइन बोर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। इस मौके पर मां वैष्णो देवी के मुख्य आरती पुजारी लोकेश पिंटू पुजारी के साथ पंडितों आदि ने सेवा कार्य पर पुण्य लाभ कमाया। भंडारा बाद दोपहर तक जारी रहा। कटड़ा वासियों ने किया भव्य जागरण का आयोजन।
जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों के उपलक्ष में बीते सोमवार रात्रि को दुर्गा पूजा समिति कटड़ा द्वारा भव्य जागरण का आयोजन किया गया। कटड़ा के मुख्य बस अड्डा पर आयोजित इस माता के जागरण में प्रदेश के प्रसिद्ध गायक सुरेश शर्मा ने अपनी मधुर आवाज में मां वैष्णो देवी के भजन प्रस्तुत किए और उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। मां का जागरण तड़के संपन्न हुआ इस मौके पर दुर्गा पूजा समिति कटड़ा के सदस्यों के साथ ही नगर वासियों द्वारा मां वैष्णो देवी की विशेष आरती की गई उसके बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया।
आयोजित जागरण में देशभर से मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटड़ा पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी हाजिरी लगाकर पुण्य लाभ कमाया। 160000 के करीब श्रद्धालु जारी नवरात्रों में कर चुके है मां वैष्णो देवी के दर्शन। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है मौसम भी लगातार खुशगबार बना हुआ है।
मंगलवार को मौसम आमतौर पर साफ रहा और श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाए लगातार मिलती रही इनमें हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू, पालकी आदि की सेवाए प्रमुख है जिनका लाभ लगातार श्रद्धालु उठा रहे हैं।
जारी पवित्र शारदीय नवरात्र में अब तक करीब 160000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं और रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। पहले नवरात्र 22 सितंबर को 13600 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के भवन पहुंचे थे, दूसरे नवरात्र 23 सितंबर को 12589 श्रद्धालु, तीसरे नवरात्र 24 सितंबर को 14526 श्रद्धालु, चौथे नवरात्र 25 सितंबर को 13643 श्रद्धालु, पांचवीं नवरात्र 26 सितंबर को 17665 श्रद्धालु जबकि 27 सितंबर छठे नवरात्र 30210 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी।
वहीं, सातवें नवरात्र 28 सितंबर 22902 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। 29 सितंबर आठवें नवरात्र को 17819 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। इसी तरह नवंमें नवरात्र 30 सितंबर यानी कि मंगलवार शाम 5:00 बजे तक करीब 10500 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।