Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में भीषण सड़क हादसा, रियासी-पौनी मार्ग पर खाई में कार गिरने से 4 लोग घायल

    By Jugal Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:03 PM (IST)

    रियासी-पौनी मार्ग पर ठंडा पानी के पास एक कार खाई में गिरने से चार लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को पौनी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाया, जह ...और पढ़ें

    Hero Image

    पौनी के ठंडा पानी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हुई स्विफ्ट कार। जागरण

    संवाद सहयोगी, पौनी। रियासी-पौनी मार्ग के ठंडा पानी इलाके में एक कार चालक से अनियंत्रण होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई। जिससे चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौनी में पहुंचाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रियासी में रेफर कर दिया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी मुताबिक पौनी से रियासी की तरफ जा रही स्विफ्ट कार नंबर जेके 21बी - 7777 ठंडा पानी क्षेत्र में सड़क किनारे खाई में गिर गई जिसके बाद चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी लोग पौनी में अपने रिश्तेदार को मिलने के लिए आए हुए थे वापिस में घर जाते समय उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

    घायलों की पहचान सांबा जिले के निवासी 11 वर्षीय काविश शर्मा, 17 वर्षीय तनिष, 26 वर्षीय साहिल कुमार और 17 वर्षीय मानव शर्मा के रूप में हुई है। उन्हें पहले पौनी पीएचसी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए रियासी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है।