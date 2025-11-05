Vaishno Devi News: पत्नी संग वैष्णो देवी धाम पहुंचे हिमेश रेशमिया, सिंगर ने दर्शन के बाद कही ये बात

संवाद सहयोगी, कटड़ा। बॉलीवुड संगीतकार तथा गायक हिमेश रेशमिया ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बुधवार को मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई।

इससे पहले गायक वा संगीतकार हिमेश रेशमिया अपने धर्मपत्नी के साथ कटड़ा सुबह करीब 7:30 बजे पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर भवन के लिए रवाना हो गए अपनी पत्नी के साथ मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर सफलता की कामना की और दोपहर करीब 1:00 हेलीकॉप्टर से ही आधार शिवि कटड़ा वापस आकर जम्मू के लिए रवाना हो गए।