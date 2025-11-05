Vaishno Devi News: पत्नी संग वैष्णो देवी धाम पहुंचे हिमेश रेशमिया, सिंगर ने दर्शन के बाद कही ये बात
बॉलीवुड संगीतकार और गायक हिमेश रेशमिया ने अपनी पत्नी के साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए। सुबह कटड़ा पहुंचकर वे हेलीकॉप्टर से भवन गए और माँ के चरणों में हाजिरी लगाई। रेशमिया ने कहा कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से ही उन्हें सफलता मिली है और जब भी माँ का बुलावा आता है, वे दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। बॉलीवुड संगीतकार तथा गायक हिमेश रेशमिया ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बुधवार को मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई।
इससे पहले गायक वा संगीतकार हिमेश रेशमिया अपने धर्मपत्नी के साथ कटड़ा सुबह करीब 7:30 बजे पहुंचे और वहां से हेलीकॉप्टर में सवार होकर भवन के लिए रवाना हो गए अपनी पत्नी के साथ मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाकर सफलता की कामना की और दोपहर करीब 1:00 हेलीकॉप्टर से ही आधार शिवि कटड़ा वापस आकर जम्मू के लिए रवाना हो गए।
बता दें कि संगीतकार व गायक हिमेश रेशमिया बीते कई वर्षों से मां वैष्णो देवी के चरणों में हाज़री लगाने आ रहे हैं। हिमेश रेशमिया ने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर है वह मां वैष्णो देवी की अपार कृपा है जब माँ का बुलावा आता है तो वह तुरंत मां के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं।
