वैष्णो देवी भवन पर हेलिकॉप्टर, बैट्री कार और रोपवे सेवाएं जारी, नवरात्र में श्रद्धालु खूब कर रहे मां के दर्शन

पवित्र शारदीय नवरात्रों में माँ वैष्णो देवी की यात्रा जारी है जिसमें देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। वे विभिन्न मार्गों से यात्रा कर रहे हैं और भवन परिसर तथा धार्मिक स्थलों की भव्य सजावट से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। यात्रा में वृद्धि देखी जा रही है और श्राइन बोर्ड इसे बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रहा है।

राकेश शर्मा, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में श्रद्धालु देश के कोने-कोने ने से आकर पूरी भक्ति भाव से अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। कोई पैदल, कोई दंडवत होकर, कोई घोड़ा, पिट्ठू अथवा पालकी आदि का सहारा लेकर तो कोई हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा का सहारा लेकर पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

वर्तमान में श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से भक्तिमय बनी हुई है । क्योंकि एक और जहां भवन परिसर के साथ ही सभी धार्मिक स्थलों की भव्य सजावट जिसे देख श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो रहे हैं तो दूसरे और पवित्र नवरात्रों में मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर निरंतर चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं और मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद पा रहे हैं।

जारी पवित्र चैत्र नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक और जहां घोड़ा सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा तथा मां वैष्णो देवी के विशेष दिव्य दर्शन जैसी निशुल्क सुविधाए दिव्यांग श्रद्धालुओं को उपलब्ध करवाई जा रही है तो दूसरी और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को प्राथमिकता के तौर पर हेलीकॉप्टर सेवा बैटरी कार सेवा तथा रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाएं निरंतर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ताकि बुजुर्ग श्रद्धालुओं के साथ ही दिव्यांग श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी ना हो।

धीरे-धीरे बढ़ रही है मां वैष्णो देवी यात्रा की संख्या। बरसात के कारण बीती कड़वी यादों को भूल कर श्रद्धालु एक बार फिर पूरे जोश के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं । क्योंकि बीते 26 अगस्त को मां वैष्णो देवी भवन मार्ग पर अर्धकुंवारी मंदिर क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन के कारण 34 श्रद्धालुओं को अपनी जान गवानी पड़ी पड़ी थी और कई श्रद्धालु घायल हो गए थे।

जिसके कारण 22 दिनों तक मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित रही थी। बीते 17 सितंबर को एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा सुचारू हो गई परंतु यात्रा में दिन प्रतिदिन भारी कमी देखने को मिल रही थी। पर पवित्र शारदीय नवरात्रि शुरू होते ही एक बार फिर मां वैष्णो की यात्रा में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।

बीते 22 सितंबर यानी की पहली नवरात्रि में 13600 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी वहीं दूसरे नवरात्रि 23 सितंबर को 12589 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे । इसी तरह 24 सितंबर यानी तीसरी नवरात्रि में 14526 श्रद्धालु मां के दरबार आए तो वहीं चौथे नवरात्रि 25 सितंबर को 13643 से श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में हाजिरी लगाई।

वही पांचवें नवरात्रि यानी की 26 सितंबर को 17665 श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे। वहीं छठे नवरात्रि यानी की 27 सितंबर शनिवार बाद दोपहर 3:00 बजे तक करीब 14500 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर मां वैष्णो देवी भवन की ओर और रवाना हो चुके थे। जारी पवित्र प्रथम 6 नवरात्रि तक करीब 90000 श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगा चुके हैं और देश के कौन-कौन से श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।

माता वैष्णो देवी यात्रा में बढ़ोतरी हो जिसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, पर्यटन विभाग, राज्य प्रशासन, व्यापारी वर्ग हर तरह से प्रयास जारी रखे हुए हैं उम्मीद है कि जल्द ही मां वैष्णो देवी की यात्रा में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

अर्धकुंवारी मंदिर परिसर में शतचंडी महायज्ञ जारी जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा विश्व शांति व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशाल शतचंडी महायज्ञ जारी रखा हुआ है। श्राइन बोर्ड सदस्य तथा प्रकाण्ड पंडित पद्मश्री डॉ विश्वमूर्ति शास्त्री के सानिध्य में मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही अर्धकुंवारी मंदिर प्रांगण में विशाल शतचंडी महायज्ञ लगातार जारी है।