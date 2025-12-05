Language
    जिला रियासी में सरकारी शिक्षक की करतूत, रात को ताले तोड़ बैंक में घुसकर चोरी की कोशिश

    By Rajesh Dogra Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:13 PM (IST)

    रियासी के बग्गा गांव में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा में रात को ताला तोड़कर घुसे एक सरकारी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा विभाग ने उसे न ...और पढ़ें

    पुलिस मामले की जांच कर रही है कि शिक्षक का मकसद चोरी था या कुछ और।

    संवाद सहयोगी, रियासी। माहौर क्षेत्र के बग्गा गांव में स्थित जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा के रात को ताले तोड़कर एक व्यक्ति के भीतर घुसने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बैंक में घुसने वाला आरोपित सरकारी शिक्षक है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    उधर शिक्षा विभाग की तरफ से भी उक्त शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। रात को ताले तोड़कर उक्त शिक्षक बैंक के भीतर चोरी करने के प्रयास में घुसा था या फिर उसके पीछे कोई और मंशा थी, यह पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपित को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।

    आरोपित की पहचान टुक्सन माहौर के रहने वाले शब्बीर अहमद के रूप में हुई, जो टुक्सन के ही अड़गी में स्थित सरकारी मिडिल स्कूल में शिक्षक है।

    सुबह बैंक के ताले टूटे देख स्टाफ ने पुलिस को किया सूचित

    दरअसल, बीते सोमवार को जब बग्गा स्थित जम्मू कश्मीर बैंक शाखा का स्टाफ बैंक खोलने के लिए पहुंचा, तो बैंक के ताले टूटे नजर पाए। स्टाफ ने भीतर जाकर देखा तो वहां भी सामान अस्त-व्यस्त पाया गया। बैंक के इंचार्ज द्वारा इस बारे में माहौर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई।

    बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को खंगाला गया तो उसमें बीते शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि की रिकॉर्डिंग में आरोपित शिक्षक बैंक में घुसकर सामान को जहां-तहां पलटता नजर आया। इसमें यह भी सामने आया कि आरोपित ने बैंक की बिजली सप्लाई काट दी थी, लेकिन उसके बावजूद सीसीटीवी कैमरे में उसकी गतिविधियां रिकॉर्ड होती रहीं।

    सीसीटीवी में हुई आरोपित की पहचान

    सीसीटीवी कैमरे में आरोपित की पहचान होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपित को रिमांड पर लेकर अगली कार्रवाई की जा रही है।

    वहीं इस बारे में रियासी के चीफ एजुकेशन ऑफिसर दीपक कुमार ने बताया कि संबंधित जोनल एजुकेशन ऑफिसर से मिली जानकारी पर शब्बीर अहमद, जो सरकारी शिक्षक है, के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। उन्होंने बताया कि प्राथमिक विभागीय कार्रवाई में आरोपित शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है।