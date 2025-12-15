Language
    Udhampur Encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू, जैश के कई आतंकी घिरे

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। सोमवार शाम को शुरू हुई इस मुठभेड़ में जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) क ...और पढ़ें

    Hero Image

    Udhampur Encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह मुठभेड़ सोमवार शाम शुरू हुई है। जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

