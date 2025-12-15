Udhampur Encounter: उधमपुर में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू, जैश के कई आतंकी घिरे

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई है। यह मुठभेड़ सोमवार शाम शुरू हुई है। जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है।

