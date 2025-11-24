रियासी पुलिस का ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन, कटड़ा नाके पर चार युवक हेरोइन सहित गिरफ्तार, वाहन जब्त
रियासी पुलिस ने कटड़ा में नशा बेचने आ रहे चार लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8.2 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। यह कार्रवाई सेरली चेक पोस्ट पर की गई। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन को जब्त कर लिया है।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। ड्रग तस्करी के खिलाफ छेड़े गए अभियान में जिला पुलिस रियासी ने बड़ी सफलता हासिल की है। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटड़ा में नशा बेचने के लिए आ रहे चार व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया हे। यही नहीं तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 8.2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) भी बरामद की। यह कार्रवाई सेरली चेक पोस्ट कटड़ा पर की गई।
पुलिस ने बताया कि वाहनों की नियमित जांच के लिए वहां स्थापित नाके पर वैन नंबर जेके 08बी -0490 को रोका गया। यह पैंथल से कटड़ा की ओर जा रही थी। गाड़ी जोगिंदर सिंह पुत्र कश्मीर सिंह निवासी तरेडू कलाकोट (राजौरी) चला रहा था।
वाहन में सवार तीन अन्य व्यक्तियों की पहचान मोहम्मद फ़रीद पुत्र मुंशी खान, मोहम्मद यासिर पुत्र मोहम्मद क्यूम दोनों निवासी ध्रमन, कोटरंका, राजौरी जबकि तीसरे की पहचान अल्ताफ हुसैन पुत्र नूर हुसैन निवासी तर्गैन कोटरंका, राजौरी के रूप में हुई है।
व्यक्तिगत तलाशी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 8.2 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) बरामद की। इस संबंध में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन कटड़ा में मामला भी दर्ज किया है। चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि वाहन को भी जब्त कर लिया गया है।
आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूरी कार्रवाई एसएचओ थाना कटड़ा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव की अगुवाई में की गई जबकि एसडीपीओ कटरा डॉ. भिष्म दूबे और एसपी विपन चंद्रन के आदेश पर यह नाके स्थापित किए गए थे।
एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने टीम की सराहना करते हुए कहा कि जिला पुलिस रियासी नशा तस्करी के खिलाफ अपनी जीरो-टॉलरेंस नीति पर दृढ़ है और समाज को नशामुक्त व सुरक्षित बनाने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।
