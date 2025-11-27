बर्फबारी से पहले डोडा-किश्तवाड़-रामबन में अलर्ट, डीआईजी पाटिल ने सुरक्षा एजेंसियों को दिए सतर्क रहने के निर्देश
डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में बर्फबारी की चेतावनी के बाद अलर्ट जारी किया गया है। डीआईजी पाटिल ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की आशंका जताई है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
जागरण संवाददाता, रामबन। सर्दियों की दस्तक और ऊपरी इलाकों में संभावित बर्फबारी को देखते हुए सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से डोडा–किश्तवाड़–रामबन(डीकेआर) रेंज डीआईजी श्रीधर पाटिल ने बुधवार को जिला पुलिस कार्यालय रामबन में अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की।
जिसमें जिले में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के साथ आने वाले महीनों की सुरक्षा रणनीति तथा वर्ष भर विभिन्न खुफिया एजेंसियों द्वारा साझा किए गए इनपुट्स पर की गई कार्रवाई की बारीकी से समीक्षा की गई।
बैठक में डीआईजी ने सभी सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच मौजूद बेहतर तालमेल की सराहना की और सर्दियों से पहले अधिक चौकसी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।
बैठक में डीआईजी ने विशेष रूप से सर्दियों की सुरक्षा रणनीति पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों और ढोकों की गहन जांच अनिवार्य की जाए तथा बर्फबारी से पहले और बाद में इन क्षेत्रों में पूरी तरह दबदबा बनाकर रखा जाए। ताकि किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि को समय रहते रोका जा सके।
बैठक में जिले के महत्वपूर्ण ढांचों, संवेदनशील ठिकानों और सुरक्षा आडिट की स्थिति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही विभिन्न विभागों और सुरक्षा इकाइयों के बीच बेहतर तालमेल, संयुक्त अभ्यास और माक ड्रिल की प्रगति पर भी चर्चा हुई, ताकि आपात स्थिति में प्रतिक्रिया अधिक तेज और समन्वित हो सके।
अधिकारियों ने क्षेत्र में सक्रिय राष्ट्र-विरोधी तत्वों, उनके समर्थकों और सहयोगियों के विरुद्ध जारी कार्रवाई पर भी विचार-विमर्श किया तथा इसे लगातार और दृढ़ता से जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। समीक्षा बैठक में जिले के एसएसपी रामबन, क्षेत्रीय बलों, खुफिया एजेंसियों, सुरक्षा इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
