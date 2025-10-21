जम्मू-कश्मीर: पौनी में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, रंगोली और दीयों से जगमगा उठा शहर
पौनी क्षेत्र में लोगों ने रंगोली और दीए जलाकर दिवाली मनाई। जिला प्रशासन के नियमों का पालन किया गया। घरों में लक्ष्मी की पूजा की गई और रंगोली बनाई गई। पटाखे की बिक्री कम रही, लेकिन मिठाई की बिक्री खूब हुई। कुछ लोगों में दिवाली की तिथि को लेकर असमंजस रहा। भाई दूज को लेकर बाजार में रौनक है और बहनें भाइयों को तिलक लगाने के लिए उत्सुक हैं।
संवाद सहयोगी, पौनी। क्षेत्र में इस बार बम पटाखों के साथ-साथ रंगोली और दीए जलाकर लोगों ने दिवाली का त्यौहार मनाया है। इस दौरान जिला प्रशासन की तरफ से बताए गए नियमों का पूरी तरह से पालन किया और अपने अपने घरों में भी लोगों ने बड़ी सावधानी के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया। लोगों ने अपने घरों में देर शाम को धार्मिक तस्वीरों की पूजा अर्चना की और लक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घरों और आंगन में रंगोली बनाकर मिट्टी के दीए जलाये।
बम पटाखों की बिक्री करने वाले व्यापारियों के लिए दिवाली का त्यौहार इस बार अच्छा नहीं रहा है। पटाखों के स्टॉल पर बहुत कम संख्या में भीड देखी गई। शाम को कुछ हद तक लोग पटाखों की खरीदारी करने के लिए जरूर पहुंचे। दिवाली पर्व को लेकर कई लोग असमंजस की स्थिति में रहे।
कुछ लोगों ने सोमवार व कुछ ने मंगलवार को दिवाली मनाई। इसके अलावा हलवाई विक्रेताओं ने मिठाई की बिक्री भी खूब की। दिवाली के साथ भाई दूज को लेकर बाजार में काफी रौनक दिख रही है। त्यौहार को लेकर हलवाई विक्रेता दिन-रात मिठाईयां बनाने में जुटे हैं। जिन्हें खरीदने के लिए लोग बाजार में काफी संख्या में पहुंच रहे हैं।
वहीं, तहसील में पढ़ते रनसू, भांवला व भारख में भी ग्रामीणों ने दिवाली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया। लोगों ने मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और एक दूसरे को पर्व की मुबारकबाद दी। बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाने के लिए काफी उत्सुक हैं। उधर, भाई भी अपनी बहनों के लिए कई प्रकार के गिफ्ट देने के लिए पहले से तैयार रखे हुए हैं।
