डीजीपी नलिन प्रभात ने माता वैष्णो देवी की जांची सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन-निगरानी पर दिए जरूरी निर्देश

संवाद सहयोगी, कटड़ा। पुलिस के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने सोमवार को माता वैष्णो देवी, आधार शिविर कटड़ा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक समीक्षा दौरा किया। पुलिस, सीआरपीएफ एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने डीजीपी को भक्तों की सुरक्षा, यात्रा मार्ग पर तैनाती, यातायात नियंत्रण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी तैयारियों के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी। अधिकारियों ने बताया कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए कटड़ा पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़ प्रबंधन, तेज-तर्रार प्रतिक्रिया प्रणाली, सीसीटीवी आधारित निगरानी और संयुक्त गश्त को और अधिक मजबूत किया है।

बैठक श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र, कटड़ा में आयोजित की जिसमें एसएसपी रियासी परमवीर सिंह, एएसपी कटड़ा विपिन चंद्रन, एसडीपीओ डा. भीष्म दुबे, श्राइन बोर्ड के ज्वाइंट सीईओ सतीश शर्मा सहित पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सुरक्षा समीक्षा के बाद डीजीपी ने कटड़ा में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए साल पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड, पुलिस और सीआरपीएफ के बीच समन्वय से यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाया जाएगा।