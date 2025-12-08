Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    डीजीपी नलिन प्रभात ने माता वैष्णो देवी की जांची सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन-निगरानी पर दिए जरूरी निर्देश

    By Rakesh Sharma Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने भीड़ प्रबंधन और निगरानी को लेकर अधिकारियों ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    डीजीपी जम्मू-कश्मीर ने कहा कि श्राइन बोर्ड, पुलिस और सीआरपीएफ के बीच समन्वय से यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाया जाएगा।

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। पुलिस के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने सोमवार को माता वैष्णो देवी, आधार शिविर कटड़ा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था का व्यापक समीक्षा दौरा किया।

    पुलिस, सीआरपीएफ एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने डीजीपी को भक्तों की सुरक्षा, यात्रा मार्ग पर तैनाती, यातायात नियंत्रण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया से जुड़ी तैयारियों के बारे में विस्तृत ब्रीफिंग दी। अधिकारियों ने बताया कि नए वर्ष के उपलक्ष्य में दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए कटड़ा पहुंचेंगे, ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने भीड़ प्रबंधन, तेज-तर्रार प्रतिक्रिया प्रणाली, सीसीटीवी आधारित निगरानी और संयुक्त गश्त को और अधिक मजबूत किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बैठक श्राइन बोर्ड के आध्यात्मिक केंद्र, कटड़ा में आयोजित की जिसमें एसएसपी रियासी परमवीर सिंह, एएसपी कटड़ा विपिन चंद्रन, एसडीपीओ डा. भीष्म दुबे, श्राइन बोर्ड के ज्वाइंट सीईओ सतीश शर्मा सहित पुलिस, सीआरपीएफ और श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

    सुरक्षा समीक्षा के बाद डीजीपी ने कटड़ा में स्थापित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए साल पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्राइन बोर्ड, पुलिस और सीआरपीएफ के बीच समन्वय से यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारु बनाया जाएगा।

    इस दौरान उनके साथ आईजी जम्मू ज़ोन बीएस टूटी भी उपस्थित रहे। डीजीपी ने दौरे की शुरुआत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, कटड़ा से की, जहां अधिकारियों ने उन्हें आधुनिक तकनीकी ढांचे, निगरानी प्रणाली, आउटपुट क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था में इसके फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट के बारे में विस्तार से जानकारी दी।