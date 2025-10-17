बिना किसी परेशानी के श्रद्धालु कर रहे मां वैष्णो देवी के दर्शन, यात्रा में भक्तों की भारी कमी; दीवाली से पहले पसरा सन्नाटा

संवाद सहयोगी, कटड़ा। दीपावली के साथ ही अन्य त्योहारों को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार जारी है जिसके कारण मां वैष्णो देवी भवन परिसर हो या फिर आधार शिविर कटड़ा करीब करीब वीरान पड़ा हुआ है और बड़ी कम संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। पर वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैट्री कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाओं के साथ ही अन्य सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं। श्रद्धालु सुविधाओं का लाभ उठाते हुए पूरे जोश के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद श्रद्धालु पैदल या फिर घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि का सहारा लेकर या फिर रोपवे केवल कार का सहारा लेकर भैरव घाटी पहुंच रहे हैं और बाबा भैरवनाथ के चरणों में हजारे लगाते हुए अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं।

वर्तमान में 6000 से 10000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधारशिला कटड़ा पहुंच रहे हैं। वहीं, व्यापारी वर्ग का मानना है कि दीपावली पर्व के उपरांत एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है जिसकी आस व्यापारी वर्ग लगाए बैठा है। शुक्रवार को दिनभर मौसम साफ रहा और सभी तरह की सुविधाएं लगातार सुचारु रही।

हालांकि दिन के समय श्रद्धालुओं को धूप के चलते गर्मी का एहसास हो रहा है परंतु शाम ढलते ही ठंडी हवाओं के बीच श्रद्धालुओं को हल्की ठंड का एहसास लगातार हो रहा है और श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।