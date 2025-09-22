Language
    भव्य सजावट देख मंत्रमुग्ध हो रहे श्रद्धालु, 6 साधनों से भक्त पहुंच रहे मां वैष्णो के दरबार; बस ना करें ये गलती

    By Rakesh Sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 08:50 PM (IST)

    शारदीय नवरात्रि के पहले दिन माँ वैष्णो देवी का भवन श्रद्धालुओं से गुलजार है। भवन और अर्धकुंवारी मंदिर को सजाया गया है। भक्त विभिन्न तरीकों से माँ के दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए पुलिस और अन्य दल तैनात हैं। श्राइन बोर्ड यात्रा की निगरानी कर रहा है। नवरात्रि में फलाहार उपलब्ध है। भारत माता पंडाल आकर्षण का केंद्र है।

    Hero Image
    भव्य सजावट देख मंत्रमुग्ध हो रहे श्रद्धालु। फोटो जागरण

    राकेश शर्मा, कटड़ा। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन मां वैष्णो देवी का भवन श्रद्धालुओं से गुलजार हो गया है। मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही धार्मिक अर्धकुंवारी मंदिर अन्य धार्मिक स्थल आदि की भव्य सजावट देख श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भवन परिसर में जगह-जगह स्थापित भारत माता पंडाल, दुर्गा पंडाल, नीलकंठ महादेव पंडाल आदि पर श्रद्धालु मत मस्तक हो रहे हैं। भवन परिसर के साथ ही सभी मार्गों तथा धार्मिक स्थलों पर गूंज रहे मां वैष्णो देवी के भजनों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी के बादल छटाने लगे हैं और एक बार फिर श्रद्धालुओं के जय घोष गूंज रहे हैं। जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में भवन परिसर में हुई भव्य सजावट का दीदार करने के साथ ही मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शनों को लेकर कोई दंडवत होकर तो कोई पैदल, कोई घोड़ा, पिट्टू अथवा पालकी का सहारा लेकर तो कोई हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केबल कार सेवा आदि में सवार होकर निरंतर मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं।

    वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी ना हो जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस के साथ ही सीआरपीएफ के अधिकारी बा जवान तथा श्राइन बोर्ड के सहायता मित्र तैनात हैं जो लगातार श्रद्धालुओं की सहायता कर रहे हैं । वही मां वैष्णो देवी मार्ग के भूस्खलित क्षेत्र में एसडीआरएफ के साथ ही आपदा प्रबंधन दल, सफाई कर्मचारी आदि लगातार तैनात हैं ताकि श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से यादगार तथा सुखमय बनी रहे।

    प्रवेश द्वार दर्शनी डियोड़ी के साथ ही नए ताराकोट मार्ग के प्रवेश प्रवेश द्वार तथा कटड़ा हेलीपैड पर लगातार श्रद्धालुओं के आरएफआईडी यात्रा कार्ड की जांच की जा रही है क्योंकि बिना पंजीकरण तथा आरएफआईडी यात्रा कार्ड के किसी को भी वैष्णो देवी यात्रा करने की अनुमति नहीं है।

    जिसको लेकर सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस के साथ ही सुरक्षा बल यहां तक की श्राइन बोर्ड कर्मचारी लगातार तैनात हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा पुलिस प्रशासन द्वारा मां वैष्णो देवी भवन के साथ आधार शिवीर कटडा में स्थापित जॉइंट कमांड कंट्रोल केंद्र से लगातार वैष्णो देवी यात्रा की निगरानी की जा रही है। श्रद्धालु टोलियाँ बनाकर माथे पर जय माता दी पट्टी बंधे हाथों में मां वैष्णो देवी की ध्वजा लिए भजन गाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

    जारी पवित्र शारदीय नवरात्रों में मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को आम भोजन के साथ ही व्रत संबंधी फलाहार भी लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिसकी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। आधार शिवीर कटड़ा से लेकर भवन तक स्थापित सूचना केदो से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है की मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालु श्राइन बोर्ड द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। मां वैष्णो देवी भवन पर विशेष रूप से स्थापित विशाल भारत माता पंडल विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो विश्व भर में भारत की अर्थव्यवस्था के रूप में उभरती ताकत है।

    श्रद्धालु इस विशेष पंडाल का दीदार करने के साथ ही सेल्फी आदि लगातार ले रहे हैं । मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के उपरांत श्रद्धालु रोपवे केवल कार में सवार होकर भैरव घाटी पहुंच रहे हैं और बाबा भैरवनाथ के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु आधार शिविर कटडा में प्रसाद के रूप में खरीदारी कर रहे हैं जिसके चलते बाजारों में श्रद्धालुओं की रौनक एक बार फिर लौट आई है। बीते 21 सितंबर को 12476 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी तो वहीं 22 सितंबर यानी कि पहले नवरात्रि में शाम 5:00 बजे तक करीब 10 हज़ार श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की ओर रवाना हो चुके थे और श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है।