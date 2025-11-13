Jammu Kashmir News: देविका श्मशान घाट पर अस्थियों के साथ छेड़छाड़, जांच के लिए CCTV देखा तो बंद पड़े मिले
उधमपुर के देविका श्मशान घाट पर अस्थियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। एक परिवार ने अस्थियां लेने पहुंचने पर पाया कि किसी ने पहले ही अस्थियों को बिखेर दिया था। सीसीटीवी कैमरे भी खराब पाए गए, जिससे लोगों में आक्रोश है। शहरवासियों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस से सख्त कदम उठाने की अपील की गई है।
जागरण संवाददाता, उधमपुर। शहर के अंदर देविका नदी के किनारे पर स्थित देविका शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के बाद अस्थियों के साथ छेड़खानी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से नया मामला सामने आया।
एक परिवार अस्थियां इकट्ठी करने को पहुंचा तो पाया कि किसी ने पहले ही अस्थियों के साथ छेड़खानी कर दी है। छेड़खानी करने वालों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालने का प्रयास किया तो पता चला कि सीसीटीवी तो चल ही नहीं रहा है। इसको लेकर शहरवासियों ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े किए है और मांग है कि सीसीटीवी चलाने के साथ अस्थियों के साथ छेड़खानी करने वालों का पता लगा कार्रवाई की जाए।
लक्की नाम के व्यक्ति ने बताया कि देविका शमशान घाट पर मंगलवार को मां का अंतिम संस्कार किया था। अंतिम संस्कार के बाद शाम करीब 6 बजे तक मेरे परिवार के कुछ सदस्य मौके पर मौजूद रहे और फिर चले गए।
रात करीब नौ बजे में खुद मां की चिता को देखने के लिए आया और पाया कि सब ठीक है। इसके बाद रात करीब साढ़े 9 बजे में घर चला गया। बुधवार सुबह करीब 9 बजे अपने रिश्तेदारों के साथ अस्थियां चुनने के लिए आया और देखा कि किसी ने पूरी चिता के साथ छेड़छाड़ की है।
किसी ने डंडे के साथ पूरी अस्थियों को बिखेरा हुआ है। यह सब देख कर हमें बहुत दुख हुआ। किसी ने लालच के लिए ही मेरी मां की अस्थियों के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। इसके बाद मैंने शमशान घाट के चौकीदार के साथ संपर्क किया और उसका कहना था कि सेहत ठीक नहीं होने के कारण मैं ड्यूटी पर नहीं पहुंच सका। मैंने देखा कि सामने सीसीटीवी लगा है।
उम्मीद जगी कि सीसीटीवी कैमरे में अस्थियों के साथ छेड़खानी करने वाला जरूर नजर आएगा और हम उसको पकड़ सकेंगे। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज के बारे में नगर परिषद से पूछा ताे पता चला कि सीसीटीवी तो काम नहीं नहीं रहा है।
अस्थियों के साथ छेड़छाड़ की जितनी निंदा की जाए कम है। हम मांग करते हैं कि इसको लेकर पुलिस व नगर परिषद सख्त कदम उठाए और जिसने भी यह किया है उसका पता लगाया जाए।
नगर परिषद के पूर्व वाइस चेयरमैन सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके है। अंतिम संस्कार के दौरान लक्की की मां के शव के नाक से सोने का गहना नहीं हटाया गया था और शायद उसी गहने के लिए ही कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह की हरकत की है। इस तरह के पहले भी कई मामले सामने आ चुके है।
लेकिन आज तक इसको लेकर कुछ सख्त कदम नहीं उठाए है। सीसीटीवी का काम नहीं करना भी कई तरह के सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि आए दिन देविका घाट और शमशान घाट के आसपास शरारती तत्वों को देखा जाता है। यह लोग ऐसी हरकत करने में ही फिराक में रहते है।
पुलिस को इसको लेकर अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सके। इसके साथ ही मेरी लोगों से अपील है कि अंतिम संस्कार के दौरान शव पर कोई भी गहना नहीं रहने दे, क्योंकि गहनों के लिए ही इस तरह की हरकतें की जा रही है। अगर नगर परिषद व प्रशासन शमशान घाट की सुरक्षा का काम नहीं कर पा रहा है तो हमें यह जिम्मेदारी सौंपे। हम इसको संभालने के लिए तैयार हैं।
शमशान घाट में सीसीटीवी कैमरा बंद होने को लेकर हमने संज्ञान लिया है और इसको लेकर सेनिटरी इंस्पेक्टर को कारण बताने को कहा गया है। जांच करने पता चला कि वायरिंग में गड़बड़ी होने के कारण ही कैमरे बंद हो गए थे। सीसीटीवी चलाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिए गए है। हम आश्वासन देते हैं कि दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। -सद्दाम हुसैन, नगर परिषद सीईओ, उधमपुर
