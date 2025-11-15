Maa Vaishno Devi Yatra: सर्द हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं के हौसले बुलंद, जोश के साथ कर रहे मां वैष्णो देवी के दर्शन

संवाद सहयोगी, कटड़ा। कटड़ा में सर्द हवाओं के बीच श्रद्धालुओं वैष्णो माता की यात्रा कर रहे हैं। वर्तमान में श्रद्धालुओं की यात्रा पूरी तरह से परेशान मुक्त बनी हुई है।

शुक्रवार को साफ मौसम रहने के कारण श्रद्धालुओं को सभी प्रकार की सुविधाएं बिना किसी कठिनाई के उपलब्ध हुईं। श्रद्धालुओं हेलीकॉप्टर, बैटरी कार , रोपवे, घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी जैसी सेवाओं का लाभ उठाते रहे।

हालांकि, वर्तमान में आमतौर पर 13,000 से 17,000 के बीच श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिनों शुक्रवार और शनिवार को संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। फिलहाल, श्रद्धालु यात्रा पूरी करने के बाद कटड़ा में प्रसाद के रूप में खरीदारी भी कर रहे हैं।