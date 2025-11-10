जम्मू-कश्मीर के जिला ऊधमपुर में डेंगू के डंक का लगातार बढ़ रहा प्रकोप, वर्ष 2024 के मामलों का टूटा रिकार्ड

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिले में डेंगू के डंक का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्ष 2024 के कुल 328 मामलों का रिकार्ड टूट गया है। वर्ष 2025 में 10 नवंबर तक जिले में कुल 405 डेंगू के मामले आ चुके और सोमवार को कुल 12 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू के मामलों पर अंकुश लगाना अब भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जागरूकता अभियान चलाने के साथ सर्वे कर रही है।

वर्ष 2025 में पहली बार पहला डेंगू का मामला अप्रैल 2025 में सामने आया था। स्वास्थ्य विभाग को लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चला कर इस बार भी पिछले वर्ष की तरह मामलों पर अंकुश लगा दिया जाएगा, लेकिन इस हालात लगातार ही बिगड़ते जा रहे हैं।

मौसम साफ होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी है और डेंगू के मच्छरों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार जिले में 12 नए डेंगू के मामले सामने आए हैं और इसी के साथ कुल आंकड़ा 400 को पार करते हुए 405 तक पहुंच गया है।

वर्ष 2024 में डेंगू के कुल मामले 328 रहे थे और इससे स्वास्थ्य विभाग ने काफी राहत महसूस की थी और उम्मीद भी जताई थी कि वर्ष 2025 में इससे कभी कम मामले आएंगे, लेकिन अक्तूबर महीने की शुरूआत से ही मामले बढ़ते चले गए और नवंबर में पिछले वर्ष का रिकार्ड तोड़ते हुए मामले 400 को भी पार कर गए हैं और अब लग रहा है कि वर्ष 2022 का रिकार्ड भी टूट सकता है।

वर्ष 2022 में जिले में कुल 559 डेंगू के मामले आए थे और वर्ष 2023 में तो रिकार्ड 729 मामले आए थे और इनमें से दो लोगों की डेंगू से मौत भी हो गई थी। सामने आ रहे तेज बुखार और शरीर में दर्द मामले जीएमसी ऊधमपुर में ही डेंगू के टेस्ट किए जा रहे है। जीएमसी में हर तेज बुखार और शरीर में दर्दों के मामले सामने आ रहे हैं। डाक्टटों में को जब इनमें डेंगू के लक्षण नजर आ रहे है तो कई लोगों के डेंगू के टेस्ट करवाए जा रहे हैं और इनमें कई लोग डेंगू के डंक का शिकार पाए जा रहे हैं। जीएमसी ऊधमपुर में अब तक कुल 1977 लोगों के डेंगू के टेस्ट किए जा चुके हैं और इनमें से 405 डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं।

अब सामने आने लगे हैं चिकनगुनिया के मामले डेंगू की तरह ही मच्छर के काटने से लोग चिकनगुनिया का शिकार होते हैं और अब जिले में चिकनगुनिया के मामले भी सामने आने लगे है। सोमवार को जारी की गई सूची के अनुसार एक व्यक्ति चिकनगुनिया का शिकार पाया गया है और इसी के साथ जिले में चिकनगुनिया के मामलों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। जिस प्रकार के हालात बने हैं तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में डेंगू के साथ चिकनगुनिया के मामले भी बढ़ सकते हैं।

डेंगू के मामलों का लगने वाला है दोहरा शतक डेंगू के सबसे अधिक 199 मामले मेडिकल ब्लाक टिकरी में ही सामने आए हैं। इसके बाद सबसे अधिक मामले 115 मामले मेडिकल ब्लाक चनैनी में सामने आए है। रामनगर में 29 और मजालता में 6 मामले सामने आए हैं। मेडिकल ब्लाक टिकरी मे अगले कुछ दिनों में डेंगू के मामलों का दाेहरा शतक लग जाएगा।

घर में जमा किए पानी में मिल रहा डेंगू का लारवा जिले के कई शहर व ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर लोग घरों में ड्रम व अन्य कई चीजों में पानी को जमा कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में यही पता चल रहा है कि घरों में जमा पानी में ही डेंगू का लारवा मिल रहा है और इसके बाद लोगों को तुंरत पानी को नष्ट करने और ज्यादा दिनों तक पानी जमा नहीं करने के लिए जागरूक किया जा रहा है।