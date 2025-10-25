ऊधमपुर में डेंगू का डंक: 20 नए मामलों के साथ 290 पर पहुंची संख्या, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग की टीम
ऊधमपुर जिले में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है, जहाँ 20 नए मामले सामने आने से कुल संख्या 290 तक पहुँच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चला रही हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रही हैं। अक्टूबर में 200 से अधिक मामले सामने आए हैं, जिससे स्थिति गंभीर बनी हुई है।
जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। जिले में 20 और लोगाें डेंगू का डंक लगा है। जिले में लगातार डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ती जा रही है। जो लोग डेंगू का शिकार पाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया टीम ने घरों में पहुंच कर सर्वे करने के साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया है। जिले में लगातार डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और अब यह तिहरे शतक के करीब पहुंच गए है।
अक्टूबर महीने के अंदर ही जिले में 200 से अधिक मामले सामने आ चुका है और इससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में और भी मामले सामने आ सकते है। तीन दिन बुधवार को जिले में कुल 31 नए मामले सामने आए थे और शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी की गई सूची के अनुसार 20 लोगों को डेंगू का डंक लगा है।
कुल मामले 290 हो गए हैं और अब तिहरे शतक के करीब पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार जिले के विभिन्न हिस्सों में अब तक कुल 1294 लोगो के डेंगू के टेस्ट किए जा चुके हैं और इनमें से 290 लोग डेंगू के डंक का शिकार पाए गए हैं। सबसे अधिक 136 मामले मेडिकल ब्लाक टिकरी में सामने आ चुके हैं।
मेडिकल ब्लाक चनैनी में 79 मामले सामने आ चुके है। बसंतगढ़ और पंचैरी में अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। इन स्थानों में तापमान में गिरावट हो चुकी है और इसी कारण इस बार इन स्थानों पर कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की मलेरिया टीमें लगातार लोगों को जागरूक करते हुए बता रही है कि घरों में ज्यादा दिनों तक साफ पानी जमा नहीं होने दें और लगातार इसकी जांच करते रहें। जागरूकता से ही डेंगू से डंक से बचा जा सकता है।
