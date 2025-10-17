मां वैष्णो देवी में नहीं पहुंच रही श्रद्धालुओं की भीड़, पिट्टू-पालकी वाले हुए निराश; अब बस इस पल का है इंतजार

संवाद सहयोगी, कटड़ा। त्योहारी सीजन के चलते देशभर से मां वैष्णो देवी के लिए बहुत कम संख्या में श्रद्धालु के आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं। इसके चलते कटड़ा व भवन सूना हो गया है। भवन मार्ग पर घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी मजदूर भी श्रद्धालुओं का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सभी सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन कर खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भवन पर रोपवे केबल कार में सवार होकर भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं।