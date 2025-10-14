ठंडी हवाओं संग श्रद्धालु कर रहे मां वैष्णो देवी की यात्रा, इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे भक्त

संवाद सहयोगी, कटड़ा। दीपावली पर्व सहित अन्य त्योहारों के सीजन को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार जारी है। वर्तमान में 9000 से 12000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वर्तमान में श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के लगातार उपलब्ध हो रही हैं। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लगातार हर हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार को हालांकि दोपहर तक मौसम साफ रहा पर उसके बाद आसमान के साथ ही मां वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट लग गया और लगातार ठंडी हवाएं चलती रही।

श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। हालांकि बाद दोपहर तक हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को उपलब्ध हुई पर उसके बाद त्रिकूट पर्वत पर बादलों के जमघट के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हुई। मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार कमी के चलते मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा वर्तमान में सुना सुना नजर आ रहा है और बाजारों में कम संख्या ही श्रद्धालुओं देखने को मिल रहे है।