    ठंडी हवाओं संग श्रद्धालु कर रहे मां वैष्णो देवी की यात्रा, इन सुविधाओं का लाभ उठा रहे भक्त

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:38 PM (IST)

    दीपावली के मौसम में भी वैष्णो देवी यात्रा में गिरावट जारी है, वर्तमान में 9,000 से 12,000 श्रद्धालु कटरा पहुँच रहे हैं। श्रद्धालुओं को हेलीकॉप्टर और रोपवे जैसी सुविधाएँ मिल रही हैं, लेकिन हल्की ठंड का अनुभव हो रहा है। त्रिकुटा पर्वत पर बादलों के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हुई। यात्रा में कमी के कारण कटरा में सुनसान माहौल है, लेकिन व्यापारियों को दीपावली के बाद वृद्धि की उम्मीद है।

    मां वैष्णो देवी भवन का मनोरम दृश्य। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, कटड़ा। दीपावली पर्व सहित अन्य त्योहारों के सीजन को लेकर मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी लगातार जारी है। वर्तमान में 9000 से 12000 के मध्य श्रद्धालु मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर आधार शिविर कटड़ा पहुंच रहे हैं।

    वर्तमान में श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के लगातार उपलब्ध हो रही हैं। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा के साथ ही बैटरी कार सेवा, रोपवे केवल कार सेवा जैसी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

    मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को लगातार हर हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। मंगलवार को हालांकि दोपहर तक मौसम साफ रहा पर उसके बाद आसमान के साथ ही मां वैष्णो देवी के त्रिकूट पर्वत पर बादलों का जमघट लग गया और लगातार ठंडी हवाएं चलती रही।

    श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। हालांकि बाद दोपहर तक हेलीकॉप्टर सेवा श्रद्धालुओं को उपलब्ध हुई पर उसके बाद त्रिकूट पर्वत पर बादलों के जमघट के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हुई। मां वैष्णो देवी की यात्रा में लगातार कमी के चलते मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही आधार शिविर कटड़ा वर्तमान में सुना सुना नजर आ रहा है और बाजारों में कम संख्या ही श्रद्धालुओं देखने को मिल रहे है।

    पर व्यापारी वर्ग को उम्मीद है कि दीपावली पर्व के बाद एक बार फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी जिसका फिलहाल बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बीते 13 अक्टूबर को 9500 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी की यात्रा की थी तो वहीं 14 अक्टूबर यानी कि मंगलवार देर शाम 6:00 तक करीब 7200 श्रद्धालु पंजीकरण करवा कर भवन की और रवाना हो चुके थे। श्रद्धालुओं का आना जारी है।