किश्तवाड़ में नवनिर्मित पुल से गिरकर ठेकेदार की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव
किश्तवाड़ के छातरू इलाके में एक नवनिर्मित स्टील पुल से गिरकर ठेकेदार शाकिर अहमद की मौत हो गई। वह पुल निर्माण कार्य करवा रहे थे, तभी एक लोहे की शीट खिसकने से यह हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया। यह पुल किश्तवाड़-अनंतनाग सड़क पर बन रहा था।
संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के छातरू इलाके में शनिवार को एक नवनिर्मित स्टील पुल से गिरकर एक ठेकेदार की मौत हो गई। मृतक की पहचान शाकिर अहमद डोडा के परानु गांव निवासी के रूप मे हुई है। ठेकेदार किश्तवाड़ के छातरू में एक नवनिर्मित स्टील पुल का काम करवा रहा था। अचानक एक लोहे की शिट खिसक गई और ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के तुरंत बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। कुछ समय के बाद एनएचआइडीसीएल के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और ठेकेदार के शव को पुलिस के साथ मिलकर छातरु अस्पताल भेजा। पोस्टमार्टम करने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया है। बता दें कि इस पुल का निर्माण किश्तवाड़ अनंतनाग सड़क पर किया जा रहा है।
