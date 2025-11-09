किश्तवाड़ में नवनिर्मित पुल से गिरकर ठेकेदार की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा गया शव

संवाद सहयोगी, किश्तवाड़। किश्तवाड़ जिले के छातरू इलाके में शनिवार को एक नवनिर्मित स्टील पुल से गिरकर एक ठेकेदार की मौत हो गई। मृतक की पहचान शाकिर अहमद डोडा के परानु गांव निवासी के रूप मे हुई है। ठेकेदार किश्तवाड़ के छातरू में एक नवनिर्मित स्टील पुल का काम करवा रहा था। अचानक एक लोहे की शिट खिसक गई और ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई।