मां वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर, श्राइन बोर्ड ने बदले नियम; अब इतने घंटे में करनी होगी चढ़ाई और वापसी

राकेश शर्मा, कटड़ा। मां वैष्णो देवी की यात्रा को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कुछ नियमों में बदलाव किया है। मां वैष्णो देवी (Maa Vaishno Devi Yatra) की यात्रा आरंभ करने से पहले पंजीकरण के साथ ही आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करना प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है। अब श्रद्धालुओं को आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त कर 10 घंटे के भीतर अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करनी होगी।

तो दूसरी और श्रद्धालुओं को 24 घंटे के भीतर अपनी मां वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi Yatra) की यात्रा पूरी कर आधार शिविर कटड़ा वापस आना होगा। जिसको लेकर नए आदेश श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

बता दें कि इससे पहले मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने को लेकर आरएफआईडी यात्रा कार्ड की वैलिडिटी 12 घंटे रखी गई थी और श्रद्धालु 12 घंटे के भीतर कभी भी अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा शुरू कर सकता था पर मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने की कोई भी समय अवधि नहीं रखी गई थी। चुकी नव वर्ष एकदम पास है और मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी शुरु हो गई है विशेष कर नव वर्ष आरंभ होने से करीब तीन-चार दिन पहले पारंपरिक तौर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा सकती है।

भीड़भाड़ वाले दिनों में श्रद्धालुओं की मां वैष्णो देवी की (Mata Vaishno Devi) यात्रा सुरक्षित रहे किसी तरह की भगदड़ ना हो भवन परिसर के साथ ही सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ ना हो। जिसको लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा नए आदेश जारी कर दिए गए हैं जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यात्रा पंजीकरण केदो में मौजूद अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों से कहा है कि वह नए आदेशों को लेकर श्रद्धालुओं को लगातार सूचित करें।

श्रद्धालु चाहे पैदल मां वैष्णो देवी की यात्रा करें या फिर हेलीकॉप्टर से या फिर बैटरी कार से हर एक के लिए यह आदेश मान्य होंगे। नए आदेश लागू करने का मुख्य मकसद मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान बढ़ाने वाली भीड़ को नियंत्रित करना है। ताकि कहीं भी भगदड़ की आशंका ना रहे। श्राइन बोर्ड प्रशासन का कहना है कि नए आदेश श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षित यात्रा को लेकर किए गए हैं।

अक्सर देखा गया है की मां वैष्णो देवी की (Maa Vaishno Devi) यात्रा के दौरान विशेष कर भीड़भाड़ वाले दिनों में श्रद्धालु भवन परिसर हो या फिर अन्य धार्मिक स्थलों पर अनायास ही विश्राम करते दिखाई देते हैं जिससे श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ने की आशंका बनी रहती है। इसी को नियंत्रित करने को लेकर श्राइन बोर्ड द्वारा नए आदेश लागू कर दिए हैं। आदेश जारी करने के साथ ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।

अब श्रद्धालुओं को नए नियमों के तहत अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा करनी होगी। दूसरी और मां वैष्णो देवी भवन परिसर के साथ ही सभी मार्गों पर स्थापित सूचना केदो से भी लगातार श्रद्धालुओं को नई आदेश को लेकर जानकारी लगातार दी जा रही है ताकि मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान जारी नए आदेशों से श्रद्धालु अवगत रहे।

बता दें कि इससे पहले श्री माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) श्राइन बोर्ड श्रद्धालुओं की सुविधाओं में विस्तार करते हुए कटड़ा रेलवे स्टेशन पर स्थापित यात्रा पंजीकरण केंद्र की समय अवधि रात्रि 10:00 बजे से बढ़कर 12:00 तक कर दिया तो दूसरी और देर रात को ट्रेन से सफर करने वाले श्रद्धालुओं कि सुविधा के लिए प्रवेश द्वार दर्शन डियोड़ी पर 24 घंटे आरएफआईडी यात्रा कार्ड प्राप्त करने की सुविधा भी शुरू की।