    सरकारी हाई स्कूल सीरा में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित, अब विद्यार्थी भी सीखेंगे रोबोटिक्स और कोडिंग

    By Amit Mahi Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उधमपुर स्थित सरकारी हाई स्कूल सीरा में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की गई है। इस लैब में विद्यार्थी रोबोटिक्स और कोडिंग सीखेंगे, जिससे ...और पढ़ें

    डीसी सलोनी राय ने किया अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन।

    जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। सरकारी हाई स्कूल सीरा में स्थापित अटल टिंकरिंग लैब नवाचार और रचनात्मकता का ऐसा केंद्र बनेगी, जहां छात्र नए विचारों पर काम करेंगे, प्रयोग करेंगे और अपने विचारों को वास्तविक रूप देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यह उम्मीद डीसी ऊधमपुर सलोनी राय ने सिरा हाई स्कूल में सीएसआर के तहत स्थापित अटल टिंकरिंग लैब के उद्घाटन के दौरान जताई।

    सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकारी हाई स्कूल सीरा में अटल टिंकरिंग लैब का विधिवत शुभारंभ किया गया। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) की कारपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत स्थापित की इस लैब का बुधवार को इलाके के दौरे पर आाई डीसी ऊधमपुर सलोनी राय ने बतौर मुख्य मेहमान उद्घाटन किया।

    इस अवसर पर विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ से बातचीत करते हुए डीसी सलोनी राय ने अनुभव आधारित शिक्षा मौजूदा समय की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराना सराहनीय कदम बताया और कहा कि ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के छात्रों को भी समान अवसर मिल सकें।

    इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि नव-स्थापित अटल टिंकरिंग लैब का उद्देश्य विद्यार्थियों में रचनात्मकता, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना है। इस लैब के माध्यम से छात्र रोबोटिक्स, इलेक्ट्रानिक्स, कोडिंग और डिजाइन थिंकिंग जैसी उभरती तकनीकों का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। इससे विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी और कम उम्र से ही नवाचार की भावना को बल मिलेगा।

    इस अवसर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी, एनएचआईडीसीएल के प्रतिनिधि, विद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।