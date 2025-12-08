बर्फीली हवाओं के बीच मां वैष्णो देवी के दरबार में 14,200 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी, आसानी से मिल रही सभी सुविधाएं

संवाद सहयोगी, कटड़ा। वर्तमान में मौसम पूरी तरह से साफ बना हुआ है परंतु लगातार चल रही बर्फीली हवाओं के बीच श्रद्धालु पूरे जोश के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा जारी रखे हुए हैं। दिन भर धूप खिली हुई है परंतु बर्फीली हवाओं के बीच धूप का एहसास कम ही श्रद्धालुओं को मिल रहा है। वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी का लाभ लगातार श्रद्धालु उठा रहे हैं।

श्रद्धालुओं को सभी तरह की सुविधाएं बिना किसी परेशानी के उपलब्ध हो रही हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, केवल कार सेवा के साथ ही घोड़ा, पिट्ठू तथा पालकी आदि की सेवाओं का लाभ उठाते हुए लगातार अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं।

जारी सर्दी के मौसम को लेकर श्रद्धालु गर्म कपड़े पहन परिवार के साथ जयकारे लगाते हुए लगातार भवन की ओर बढ़ रहे हैं। मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी पहुंचकर बाबा भैरवनाथ के चरणों में हाजिरी लगा रहे हैं और अपनी मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर रहे हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा में प्रसाद के रूप में लगातार खरीदारी कर रहे हैं और बाजार में श्रद्धालुओं की हल्की-फुल्की रौनक बनी हुई है।

वहीं, जानकारों का मानना है कि वर्तमान में मां वैष्णो देवी की यात्रा में कमी देखने को मिल रही है पर नव वर्ष के आगमन को लेकर जारी दिसंबर माह के दूसरे पखवाड़े यानी 15 दिसंबर के बाद मां वैष्णो देवी की यात्रा में बढ़ोतरी होगी, जिसका व्यापारी वर्ग वेसब्री से इंतजार कर रहा है।