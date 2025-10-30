उधमपुर में हाईवे किनारे जमा पराली में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्त से बुझाई

जागरण संवाददाता, उधमपुर। थर्ड इलाके में बुधवार दोपहर हाईवे किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब खानाबदोश गुज्जर–बकरवाल परिवार द्वारा पशुओं के चारे के लिए जमा की गई पराली में अचानक आग लग गई। दोपहर करीब एक बजे लगी आग ने कुछ ही मिनटों में आसपास की सूखी पराली को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में घना धुआं फैल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तेजी से हरकत में आई और पहला फायर टेंडर दोपहर 1:50 बजे मौके पर पहुंचा। फायर फाइटरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। इसके कुछ देर बाद 2:35 बजे दूसरा वाहन भी मौके पर पहुंच गया। संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया और करीब शाम सवा चार बजे तक पूरी तरह बुझा दी गई।