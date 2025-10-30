उधमपुर में हाईवे किनारे जमा पराली में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्त से बुझाई
उधमपुर के थर्ड इलाके में हाईवे किनारे जमा पराली में अचानक आग लग गई। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका। स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, उधमपुर। थर्ड इलाके में बुधवार दोपहर हाईवे किनारे उस समय हड़कंप मच गया जब खानाबदोश गुज्जर–बकरवाल परिवार द्वारा पशुओं के चारे के लिए जमा की गई पराली में अचानक आग लग गई। दोपहर करीब एक बजे लगी आग ने कुछ ही मिनटों में आसपास की सूखी पराली को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे इलाके में घना धुआं फैल गया।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तेजी से हरकत में आई और पहला फायर टेंडर दोपहर 1:50 बजे मौके पर पहुंचा। फायर फाइटरों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और आग को फैलने से रोकने की कोशिश की। इसके कुछ देर बाद 2:35 बजे दूसरा वाहन भी मौके पर पहुंच गया। संयुक्त प्रयासों से आग पर काबू पा लिया गया और करीब शाम सवा चार बजे तक पूरी तरह बुझा दी गई।
दमकल विभाग के कर्मियों की त्वरित कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में विभाग का सहयोग किया। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन माना जा रहा आग किसी चिंगारी या फेंके गए सिगरेट बट से लगी होगी। कारणों का पता लगान के लिए जांच की जा रही है।
