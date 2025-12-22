Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधमपुर: जल्द दूर होगा पौनी बाजार का अंधेरा, लगेंगी 100 स्ट्रीट लाइटें; विधायक कुलदीप राज दुबे ने दिया आश्वासन

    By Jugal Kumar Edited By: Shivaji Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:27 PM (IST)

    अतिविष्णु महायज्ञ के बाद पौनी बाजार फिर अंधेरे में डूब गया है क्योंकि स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। दुकानदारों और स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है, क्यों ...और पढ़ें

    Hero Image

    11 दिनों की रोशनी फिर अंधेरी रात

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। पौनी कस्बे के लोगों को जल्द ही अंधेरे से राहत मिलने वाली है। नए विधायक कुलदीप राज दुबे से पौनी बाजार में 100 लाइटें लगवाने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही तहसीलदार ने भी सोलर लाइटें लगवाने की बात कही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    11 दिनों की रोशनी फिर अंधेरी रात

    दरअसल, अतिविष्णु महायज्ञ के दौरान पौनी बाजार को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। करीब 11 दिनों तक बाजार रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन अतिविष्णु महायज्ञ संपन्न होने के बाद फिर से पौनी बाजार अंधेरे में डूब गया। बाजार में स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से दुकानदारों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

    दस साल से खराब है स्ट्रीट लाइट

    बाजार में लाइट नहीं होने के कारण रात के समय दुकानदारों को अपनी दुकानों की लाइटें जलाकर रखनी पड़ती है, जिससे उन्हें ज्यादा बिजली बिल भरने के अलावा और भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पौनी बाजार में लगी दो स्ट्रीट लाइटें पिछले 10 साल से खराब पड़ी है, जिसे ठीक करने के लिए संबंधित विभाग की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

    चोर उठा रहे अंधेरे का फायदा

    बाजार में रोशनी नहीं होने के कारण चोर अपनी घटनाओं को कई बार अंजाम दे चुके हैं। अगर स्ट्रीट लाइटें की रोशनी होती हैं तो बाजार में हर एक आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर पड़ सकती है, लेकिन पौनी बाजार में स्ट्रीट लाइटें लगवाने के लिए न तो स्थानीय प्रशासन कोई दिलचस्पी दिखा रहा है और ना ही गणमान्य नेता।

    रियासी के पूर्व विधायक एवं पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा ने अपने कार्यकाल के दौरान करीब 5 लाख रुपए सीडीएफ फंड से देकर बाजार में स्ट्रीट लाइट लगवाई थी, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से लाइटों की देखरेख सही तरीके से नहीं करने पर मौजूदा समय में इक्का-दुक्का स्ट्रीट लाइट ही दिखाई देती है। वह भी पिछले काफी समय से बंद पडी हैं।

    लगाई जाएंगी 100 स्ट्रीट लाइटें

    अब जल्द ही ग्रामीणों का यह दुख दूर होने वाला है। रियासी के विधायक कुलदीप राज दुबे ने कहा है कि कुछ ही दिनों में पौनी बाजार फिर लाइटों की रोशनी से जगमगाएगा। करीब 100 स्ट्रीट लाइटें पूरे पौनी कस्बे में जल्द लगवाई जाएंगी, जिसकी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है।