Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जोजिला में वाहनों की आवाजाही के लिए समय सारिणी जारी, श्रीनगर-कारगिल रोड पर तय हुए नए टाइम-स्लॉट

    By Naveen Sharma Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    श्रीनगर-कारगिल रोड पर जोजिला दर्रे में वाहनों की आवाजाही के लिए समय सारिणी जारी की गई है। अधिकारियों ने वाहनों के लिए नए टाइम-स्लॉट तय किए हैं ताकि या ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सर्दियों के मद्देनजर श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी मार्ग पर (श्रीनगर-कारगिल) अगले आदेश तक जोजिला में वाहनों की आवाजाही के लिए बुधवार को समय सारिणी तय कर दी गई। यह समय सारिणी हिमपात के चलते जोजिला को यातायात के लिए बंद करने से पूर्व बहाल रहेगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कारगिल से श्रीनगर की तरफ आने वाले वाहनों को सुबह पांच बजे से रात 10 बजे तक जोजिला पार करने की अनुमति रहेगी। कश्मीर से कारगिल-लेह जाने वाले वाहनों को सुबह 11:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही सोनमर्ग से आगे जोजि ला पार करने की अनुमति होगी।

    संबंधित अधिकारियों ने बताया कि मंडलायुक्त कश्मीर अंशुल गर्ग ने श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी रोड पर गाड़ियों की आवाजाही और जो जिला पास के खुलने और बंद होने के शेड्यूल की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई।

    इसमें कारगिल और गांदरबल के जिला उपायुक्त, जिला एसएसपी, एसएसपी रुरल कश्मीर, बीआरओ और बीकन के अधिकारियों ने भाग लिया। मंडलायुक्त ने बैठक में जोजिला में वाहनों की आवाजाही की समय सारिणी को तय करने के साथ संबंधित अधिकारियों से कहा कि वह बीआरओ और विजयक के अधिकारियों के साथ लगातार संवाद समन्वय बनाए रखें ताकि जोजिला पास को समय पर खोलने और बंद करने में दिक्कत न हो।

    अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। किसी समय हिमपात हो सकता है,इसलिए सोनमर्ग-जोजि ला-कारगिल सड़क की स्थिति की लगातार निगरानी जरुरी है। किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों की मदद के लिए सभी पर्याप्त प्रबंध पहले ही सुनिश्चित बनाना जरूरी है।

    उन्होंने आरटीओ कश्मीर व एसएसपी रुरल को निर्देश दिया कि वह इस बात सुनिश्चित बनाएं कि गांदरबल-सोनमर्ग-करगिल मार्ग पर सिर्फ मैकेनिकली फिट गाड़ियां ही चलें। उन्होंने ज़ोजि ला पास पर रिकवरी क्रेन लगाने को भी कहा।