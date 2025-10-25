राज्यसभा चुनाव: 3 सीटें जीतने के बाद भी क्यों ठगा महसूस कर रही नेकां? क्रॉस वोटिंग से सवालों के घेरे में कई पार्टियां

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश की आवाज राज्यसभा में चार वर्ष बाद पहली बार गूंजेगी। लेकिन यह आवाज किसकी होगी, इसके लिए शुक्रवार को हुए मतदान और चुनाव परिणाम के बाद सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस तीन सीटों पर जीत के बावजूद खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। 28 सदस्यों वाली भाजपा 32 वोट प्राप्त कर उसकी नाक के तले से एक सीट ले गई।

तीन सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली हैं, लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद गैर भाजपा दलों के अलावा निर्दलीयों समेत सात विधायक सवालों के घेरे में आ गए हैं। इन विधायकों की क्रॉस वोटिंग, विधायकों द्वारा जानबूझकर गलत तरीके से वोट डालने अथवा अपने वोट को अवैध बनाने और सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार के लिए जानबूझकर अतिरिक्त वोट डालने से भाजपा के सत शर्मा को जीत मिली है।

जम्मू-कश्मीर के राज्यसभा के चुनाव में पहली बार क्रॉस वोटिंग जम्मू-कश्मीर के राज्यसभा के चुनाव में पहली बार ऐसी क्रास वोटिंग हुई है। इससे राज्यसभा चुनाव में सत्ताधारी गठबंधन और उसके सहयोगी दलों के पेालिंग एजेंटों की भूमिका भी सवालों के घेरे में आ गई है। सत्ताधारी नेशनल कान्फ्रेंस की चुनावी रणनीति और अपने प्रत्याशियों की जीत के लए बनाए गए वोटिंग ब्लॉक पर भी सवाल उठने लगा है।

राज्यसभा चुनावों में क्रास वोटिंग से राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग शुरू होने की उम्मीद है और यह आने वाले दिनों में जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। जम्मू-कश्मीर की राज्यसभा में रिक्त चार सीटों में से पहली दो सीटों के लिए दो अलग अलग अधिसूचनाएं जारी हुई थीं और तीसरी व चौथी सीट के लिए एक ही अधिसचूना जारी की गई थी।

किसको कितने वोट मिले पहली अधिसूचना के आधार पर हुए मतदान में सत्ताधारी नेशनल कानफ्रेंस के चौ मोहम्मद रमजान को 58 और भाजपा के अली मोहम्मद मीर को 28 वोट मिले और एक वोट रद हो गया। दूसरी अधिसूचना के तहत हुए चुनाव में नेशनल कान्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू को 56 वोट मिले और भाजपा उम्मीदवार को 29 वोट मिले।

दो अन्य वोट रद किए गए। तीसरी अधिसूचना के तहत हुए मतदान में नेशनल कान्फ्रेंस के शम्मी ओबेराय को 31, भाजपा के सत शर्मा को 32 और नेशनल कान्फ्रेंस के इमरान नबी डार को 21 वोट मिले। तीन वोट रद हुए हैं।