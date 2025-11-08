'जम्मू-कश्मीर में किसे मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली?' CM उमर अब्दुल्ला ने दी जानकारी; बोले- अपने वादे पर कायम

Language
    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 11:44 PM (IST)

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली स्मार्ट मीटर वालों को ही मिलेगी। उन्होंने 1987 के चुनाव में धांधली के आरोपों पर इंजीनियर रशीद के पुत्र को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पिता की रिहाई के नाम पर वोट मांगा था, लेकिन वह अभी तक रिहा क्यों नहीं हुए। उमर अब्दुल्ला ने उत्तरी कश्मीर के प्रतिनिधित्व के लिए चौधरी मोहम्मद रमजान को राज्यसभा भेजने की बात भी कही।

    जम्मू-कश्मीर में किसे मिलेगी 200 यूनिट फ्री बिजली? फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को एक बार फिर दोहराया कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली उन्हीं को मिलेगी, जिनके पास स्मार्ट मीटर होगा। इसके साथ ही उन्होंने 1987 के विधानसभा चुनाव में कथित धांधलियों के संदर्भ में सांसद इंजीनियर रशीद के पुत्र अबरार रशीद द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि वह यह बताएं कि उनके पिता रिहा क्यों नहीं हो रहे हैं, जबकि लोगों से उन्होंने अपने पिता की रिहाई के नाम पर वोट मांगा था।

    आज मीरगुंड बडगाम में एक चुनावी सभा के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर और निशुल्क बिजली के वादे पर हम पूरी तरह स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट मीटर नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि कितनी बिजली खर्च की गई है।

    फिर तो उपभोक्ताओं को पूरा बिजली शुल्क जमा करना होगा। इसलिए स्मार्ट मीटर जरूरी है और हम फिर दोहराते हैं कि स्मार्ट मीटर लगवाएं, स्मार्ट मीटर जब लग जाएंगे तो हम 200 यूनिट निशुल्क बिजली का वादा पूरा करने पर कार्रवाई करेंगे।

    अवामी इत्तिहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद के पुत्र अबरार रशीद द्वारा बडगाम में चुनाव रैली के दौरान नेशनल कान्फ्रेंस पर 1987 के चुनाव में धांधलियां करने का आरोप लगाए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अबरार रशीद उस समय की बात कर रहे हैं, जब वह शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे।

    उनके पिता जो इस समय तिहाड़ जेल में बंद हैं, शायद छात्र ही होंगे। उन्होंने कहा कि अबरार रशीद को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, वह बस यह बताएं कि उन्होंने पिछले साल बारामुला में चुनाव के समय लोगों से कहा था कि उनके पिता के पक्ष में वोट डालें, ताकि वह रिहा हो जाएं।

    लोगों ने उन्हें वोट दिया और आज भी इंजीनियर रशीद जेल में हैं, क्यों? अबरार रशीद को बताना होगा कि बारामूला-कुपवाड़ा के लोग क्यों आज संसद में प्रतिनिधित्व के बिना हैं। उत्तरी कश्मीर का संसद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए हमने चौधरी मोहम्मद रमजान को राज्यसभा में भेजा है ताकि वह दिल्ली में उत्तरी कश्मीर का प्रतिनिधित्व कर सकें।