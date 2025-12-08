Language
    जम्मू-कश्मीर में व्हाइट कॉलर आतंकवाद का भंडाफोड़ होने के बाद अब मेडिकल दुकानों-फार्मेसियों के रिकार्ड खंगाले जा रहे

    By Rohit Jandiyal Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:59 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में व्हाइट कॉलर आतंकवाद का भंडाफोड़ होने के बाद प्रशासन सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियां मेडिकल दुकानों और फार्मेसियों के रिकॉर्ड की गहन जांच ...और पढ़ें

    पुलिस विभाग की विभिन्न टीमों ने शहर के सभी स्थानों पर स्थित मेडिकल दुकानों, केमिस्टों और फार्मेसियों का निरीक्षण हुआ।

    राज्य ब्यूरो, जम्मू। व्हाइट कॉलर आतंकवाद के माड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद मेडिकल कालेजों, स्वास्थ्य संस्थानों में निरीक्षण के बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रविवार को श्रीनगर शहर में मेडिकल दुकानों, केमिस्टों और फार्मेसियों का औचक निरीक्षण किया।

    उनके रिकार्ड खंगाले और उन्हें यह सुनिश्चित बनाने को कहा कि उनके परिसर का कोई भी दुरुपयोग न करे। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने के अभियान के तहत परिसरों के दुरुपयोग को रोकने और नियामक मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया।

    पुलिस ने श्रीनगर शहर के अधिकांश स्वास्थ्य संस्थानों और सुरक्षा प्रोटोकाल में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रविवार कोे अभियान शुरू किया। शहर के सभी स्थानों पर स्थित मेडिकल दुकानों, केमिस्टों और फार्मेसियों का निरीक्षण हुआ।

    पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार निरीक्षणों का उद्देश्य अवैध या खतरनाक सामग्रियों के अनधिकृत भंडारण के लिए मेडिकल दुकानों के दुरुपयोग को रोकना, गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने से रोकना और चिकित्सा संस्थानों के भीतर आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना था।

    दवा दुकानों के भीतर चल रहे डॉक्टरों के क्लीनिक

    बयान में कहा गया है कि दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, कैश बुक आदि की गहन जांच की गई और दुकान मालिकों को उचित सुरक्षा प्रोटोकाल और अनिवार्य दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए याद दिलाया गया।

    निरीक्षण के दौरान पुलिस टीमों ने स्टाक और बिक्री रिकार्ड के उचित रखरखाव, खरीदारों के लिए पहचान सत्यापन प्रक्रिया, सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन, लाइसेंस की वैधता और नियामक मानदंडों का पालन आदि की जांच की। गौरतलब है कि बहुत सी दवा दुकानों के भीतर ही डॉक्टरों के क्लीनिक भी बने हुए हैं।

    दुकान मालिकों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई और उनसे सतर्क रहने, संदिग्ध लेनदेन की तुरंत सूचना देने और संचालन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने का आग्रह किया गया। शहर में सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए नियमित निगरानी के तहत इस तरह के निरीक्षण नियमित रूप से किए जाएंगे।श्रीनगर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और राष्ट्र की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।