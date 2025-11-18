Language
    'व्हाइट कॉलर' आतंकी मॉड्यूल की जांच में हुआ खुलासा, 'कश्मीर में जैश और दुख्तरान-ए-मिल्लत में है रिश्ता'

    By NAVEEN SHARMAEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 01:01 PM (IST)

    खुफिया एजेंसियों ने 'व्हाइट कॉलर' नामक एक नए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा किया है। जांच में पता चला है कि कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद और दुख्तरान-ए-मिल्लत के बीच संबंध है। 'व्हाइट कॉलर' युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। दुख्तरान-ए-मिल्लत जैश-ए-मोहम्मद को सहायता प्रदान करता है। 

    सुरक्षा एजेंसियां मॉड्यूल को खत्म करने के लिए कार्रवाई कर रही हैं।

    नवीन नवाज, जागरण, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद की महिला जिहादी ब्रिगेड जमातुल मोमिनात की भर्ती शुरु हो चुकी है। यह जिम्मा लगभग निष्क्रिय माने जा चुके महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत ने उठा रखा है। 

    जैश-ए-मोहम्मद और दुख्तरान-ए-मिल्लत के बीच इस नए रिश्ते का खुलासा लाल किले के पास आत्मघाती आतंकी हमले में लिप्त व्हाइट कॉलर माॅड्यूल की जांच की दौरान हुआ है। घाटी में एक महिला डॉक्टर अपने पति संग मिलकर जैश-ए-मोहम्मद की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही है और इसके लिए महिला अलगाववादी संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत का नेटवर्क का इस्तेमाल कर रही है। 

    दोनों मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अधिकारिक तौर पर पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के काऊंटर इंटेलीजेंस विंग ने आज श्रीनगर, कुलगाम और अनंतनाग में जैश-दुख्तरान-ए-मिल्लत की रिश्तेदारियों के तार खंगालने के लिए विभिन्न जगहों पर छापेमारी की है। श्रीनगर के सुपर स्पेशिल्टी और एसएमचएचएस अस्पताल मं भी इसी सिलसिले में जांच की गई है। उक्त महिला जिहादी डाक्टर का नाम शहजादा बताया जा रहा है।

    उसके पति का नाम डॉ. उमर फारुक है जो वुगाम कुलगाम का रहने वाला है। वह डॉ. अदील और डॉ. मुजफ्फर का करीबी है। डॉ. उमर फारूक छन्नपोरा श्रीनगर में इरफान कालोनी नाटीपोरा में मोहम्मद रमजान वानी के मकान में किराए पर रहता है। सीआइके ने इस मकान की तलाशी लेने के अलावा एसएमएचएस अस्पताल के न्यूरोसर्जरी वार्ड में डॉ. उमर फारूक के लाकर की भी जांच की।