    लद्दाख में कब बदलेंगे हालात? LG गुप्ता से मिले सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख; लेह की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की

    By naveen sharma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 09:55 PM (IST)

    लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की और लेह की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर सेना की रणनीति का जायजा लिया। बैठक में सुरक्षा स्थिति चुनौतियों और नागरिक प्रशासन के साथ समन्वय पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने सेना की भूमिका की सराहना की और सेना ने सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

    उत्तरी कमान प्रमुख की लद्दाख के उपराज्यपाल से भेंट। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने शनिवार को लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता से मुलाकात की और लेह की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की।

    उन्होंने लेह स्थित सेना की 14 कोर के कमांडर व अन्य संबधित सैन्याधिकारियो के साथ भी एक बैठक की और सियाचिन व पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना की आप्रेशनल रणनीति का जायजा लिया।

    रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने लद्दाख के उपराज्यपाल कवींदर गुप्ता से बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति, क्षेत्र में उभरती चुनौतियों और शांति व स्थिरता बनाए रखने के लिए सिविल प्रशासन और सशस्त्र बलों के बीच बेहतर समन्वय समेत विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

    उपराज्यपाल ने सीमाओं की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सेना की भूमिका की सराहना की। उत्तरी कमान प्रमुख ने केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा और अखंडता के प्रति सेना की प्रतिबद्धता को दोहराया और नागरिक प्रशासन को सेना की तरफ से हर संभव सहयोग का यकीन दिलाया।

    बैठक में सेना की 14 कोर के कमांडर मेजर जनरल दलबीर सिंह (एमजीजीएस उत्तरी कमान) और कर्नल विकास वशिष्ठ (उत्तरी सेना कमांडर के डिप्टी मिलिट्री सलाहकार) भी उपस्थित थे।

    प्रवक्ता ने बताया कि उत्तरी कमान प्रमुख ने सेना की 14 कोर के कमांडर व अन्य वरिष्ठ सैन्याधिकारियों संग एक अन्य बैठक सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना द्वारा पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने की रण्उानीति पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने लद्दाख में आगामी सर्दियों के लिए सेना की आप्रेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया।