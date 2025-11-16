'अभी तो नौगाम ब्लास्ट के सदमे से उबरे नहीं...', बडगाम सड़क हादसे पर CM उमर ने जताया दुख

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बडगाम सड़क हादसे पर गहरा शोक प्रकट करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए और घायलों के इलाज में कोई कमी न रहे। मुख्यमंत्री ने बडगाम के दुखद सड़क हादसे पर गहरा सदमा और संवेदना व्यक्त की है।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया है कि प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता तथा घायलों को उचित चिकित्सकीय देखभाल उपलब्ध कराई जाए। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। क्या बोले फारूक अब्दुल्ला नेशनल कांफ्रेंस के प्रधान डा. फारूक अब्दुल्ला हादसे को अत्यंत दुखद बताया है।

उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा हादसे के कारणों की गंभीरता से जांच की जाए। आगा सैयद रुहुल्ला ने भी जताया दुख सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने बडगाम जिले के वॉटरवानी क्षेत्र में हुए भयावह सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। रुहुल्ला ने कहा कि यह हादसा हर किसी को अंदर तक झकझोर देने वाला है।