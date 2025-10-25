'अब संसद में उठेगी जम्मू-कश्मीर की आवाज', राज्यसभा चुनाव में नेकां की बंपर जीत पर महबूबा मुफ्ती ने दी बधाई
पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को राज्यसभा चुनाव में जीत की बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नेता संसद में जम्मू-कश्मीर की जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे और उनके अधिकारों की वकालत करेंगे।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीनों उम्मीदवारों चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को राज्यसभा चुनाव में जीत की बधाई दी।
उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नेता संसद में जम्मू-कश्मीर की जनता की आवाज को मजबूती से उठाएंगे। महबूबा ने एक्स पर लिखा कि चौधरी रमजान, सज्जाद किचलू और शम्मी ओबेरॉय को राज्यसभा सदस्य चुने जाने पर बधाई।
मुझे उम्मीद है कि वे इस मंच का उपयोग जम्मू-कश्मीर के लोगों की आवाज बनने और उनके अधिकारों की वकालत करने में करेंगे।
