नवीन नवाज, श्रीनगर। श्रीअमरनाथ यात्रा मार्ग पर निर्माण कार्य के विरोध के बाद कश्मीर में मजहबी संगठनों ने अब कश्मीर में वक्फ के कार्यक्रम में वंदे मातरम गाने के विवाद को तूल देने का प्रयास किया है।

इतना ही नहीं, कार्यक्रम में शामिल लोगों को इस्लाम से बाहर कर उनका निकाह भी खारिज करने की चेतावनी दी गई है। वहीं मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (एमएमयू) ने तो सरकारी कार्यक्रमों व शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम् बजाने का विरोध करने की घोषणा कर दी है।

हालांकि कश्मीर के इस्लामिक विद्वान इसका विरोध भी कर रहे हैं। तहरीक-ए-सौतुल-औलिया के अध्यक्ष ने कहा कि जो वंदे मातरम् बजाने के मुद्दे पर हंगामा कर रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, वह खुद अंधेरे में हैं। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में गाया गया वंदे मातरम यहां बता दें कि सोमवार को श्रीनगर में वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की मौजूदगी में वंदेमातरम गाया गया था। समारोह में पूरा ‘वंदे मातरम्’ बजाया गया, जिस दौरान मंच पर मौजूद मुस्लिम धर्मगुरुओं सहित सभागार में बैठे लोग खड़े हुए। इसके बाद कुछ मौलवियों और अन्य मजहबी नेताओं ने इस मुद्दे को तूल देना आरंभ कर दिया।

विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को कुछ मौलवियों ने नमाज पढ़कर तौबा की। विवाद उस समय बढ़ गया जब मौलाना मुफ्ती सैयद बशारत रिजवी बरकती ने कार्यक्रम में शामिल लोगों को मजहब से बाहर करने और उनका निकाह भी खारिज होने की बात कही। उन्हें दोबारा कलमा पढ़ने की सलाह दी गई।

मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि मुझे निशाना बना अवाम में असमंजस पैदा किया जा रहा है। मैं वंदेमातरम् के समय प्रोटोकाल के तहत खड़ा था। अगर प्रोटोकॉल में खड़े होना, इबादत की नीयत के बिना खड़े होना कुफ्र व शिक्र है तो कोई एक फतवा लाए। जो लोग हंगामा कर रहे हैं, उन्हें खुद पता नहीं है।

मौलाना बशारत की टिप्पणियों पर जताया रोष सनातन धर्म सभा ने वीरवार को सुरनकोट मंदिर परिसर में बैठक कर मौलाना बशारत की टिप्पणियों पर रोष जताया। सभा के सदस्यों ने कहा कि मौलाना का वंदेमातरम को कीर्तन से जोड़ना आपत्तिजनक है।