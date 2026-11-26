डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर वक्फ बोर्ड के एक कार्यक्रम में शामिल हुए कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने वंदे मातरम के पूरा बजाए जाने पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके लिए अल्लाह से तौबा (पश्चाताप) की है।

कश्मीर में पिछले दिनों श्रीनगर में आयोजित 'वक्फ दिवस' कार्यक्रम में शामिल हुए इन धर्मगुरुओं ने कहा कि उन्होंने न तो अपने मन से और न ही अपने शब्दों से इस गीत का समर्थन किया था।

बुधवार को जारी एक बयान में उन्होंने कहा, "हम इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे, और अगर हमारी मौजूदगी से किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है तो हम अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी तौबा को स्वीकार करे।"

एमएमयू ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति मीरवाइज उमर फारूक के नेतृत्व वाले 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (MMU) ने कहा कि किसी आधिकारिक कार्यक्रम में इस गीत को बजाने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। उन्होंने वक्फ बोर्ड की आलोचना की कि उसने एक ऐसे कार्यक्रम में इसे बजाया, जिसका आयोजन उस संस्था ने किया था जिसे मुस्लिम धार्मिक संपत्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उनका कहना है कि कार्यक्रम में 'वंदे मातरम' बजाना इस्लाम के 'तौहीद' (अल्लाह के पूर्ण रूप से एक होने) के सिद्धांत के खिलाफ है। एमएमयू ने कहा, "हालांकि इस्लाम अपनी मातृभूमि से प्रेम करने को बढ़ावा देता है, लेकिन यह मातृभूमि से प्रेम करने और उसकी पूजा करने के बीच स्पष्ट अंतर करता है।