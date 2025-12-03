कश्मीर में रेलवे कनेक्टिविटी को मिलेगी नई रफ्तार, बडगाम तक वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी; जल्द होगा सर्वे
श्रीनगर-बडगाम रेलवे लाइन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के विस्तार के लिए तकनीकी सर्वे किया जाएगा। सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने रेल मंत्री से मिलकर विस्तार, कोच ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। वंदे भारत एक्सप्रेस को श्रीनगर से आगे बडगाम तक विस्तार देने के लिए जल्द ही श्रीनगर-बडगाम रेलवे लाइन का तकनीकी सर्वे किया जाएगा। यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने श्रीनगर-बडगाम के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला के साथ बुधवार को अपनी एक बैठक में दी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने आज सुबह नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय रेलमंत्री से वंदे भारत एक्सप्रेस को बडगाम स्टेशन तक विस्तार देने, वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच की संख्या बढ़ाने और शेखपोरा और गलवानपोरा में दो रेलवे क्रासिंग बनाए जाने की मांग की।
रेल मंत्री ने भरोसा दिलाया कि दो रेलवे क्रॉसिंग के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम चल रहा है और इसके पूरा होते ही काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बडगाम से चलाने के लिए जल्द ही एक टेक्निकल सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि घाटी में रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी को देखते हुए ट्रेन की कोच संख्या बढ़ाने की योजना पर भी काम चल रहा है।
सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने कहा कि रेल परियोजनाओं के समय से पूरा होने से बडगाम और उसके साथ सटे इलाकों में न सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास भी गति पकड़ेगा।
