मौसम की मार झेलकर भी वैष्णो देवी में भक्तों का सैलाब, ठंडी हवाओं के बीच 14 हजार भक्तों ने किया दर्शन

संवाद सहयोगी, कटड़ा। करीब पखवाड़े के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। हालांकि, मां वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में दोपहर तक मौसम साफ रहा और धूप खिली रही। इसके बाद अचानक मौसम में बदलाव आया, आसमान पर बादलों का जमघट शुरू हो गया और लगातार सर्द हवाएं चलने लगीं। बदले मौसम के बावजूद श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भवन की ओर रवाना होते रहे।

मौसम के आसार को देखते हुए उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सर्द हवाओं के साथ बारिश का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, मौसम में बदलाव के बावजूद हेलीकाप्टर, बैटरी कार और रोपवे जैसी सुविधाएं पूरी तरह से सुचारू रहीं, जिनका श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान लाभ उठाया।