मौसम की मार झेलकर भी वैष्णो देवी में भक्तों का सैलाब, ठंडी हवाओं के बीच 14 हजार भक्तों ने किया दर्शन
मौसम में बदलाव के बावजूद, माँ वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। कटड़ा में धूप निकलने के बाद अचानक बादल छा गए और ठंडी हवाएँ चलने लगीं। हेलीकॉप्टर और रोपवे जैसी सुविधाएँ सुचारू हैं, जिनका श्रद्धालु लाभ उठा रहे हैं। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए आपदा प्रबंधन दल तैनात हैं। बीते 3 नवंबर को 14,700 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
संवाद सहयोगी, कटड़ा। करीब पखवाड़े के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। हालांकि, मां वैष्णो देवी भवन और आधार शिविर कटड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में दोपहर तक मौसम साफ रहा और धूप खिली रही।
इसके बाद अचानक मौसम में बदलाव आया, आसमान पर बादलों का जमघट शुरू हो गया और लगातार सर्द हवाएं चलने लगीं। बदले मौसम के बावजूद श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए भवन की ओर रवाना होते रहे।
मौसम के आसार को देखते हुए उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सर्द हवाओं के साथ बारिश का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, मौसम में बदलाव के बावजूद हेलीकाप्टर, बैटरी कार और रोपवे जैसी सुविधाएं पूरी तरह से सुचारू रहीं, जिनका श्रद्धालुओं ने यात्रा के दौरान लाभ उठाया।
मां वैष्णो देवी की यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए सभी मार्गों पर आपदा प्रबंधन दल, श्राइन बोर्ड प्रशासन, पुलिस विभाग और सीआरपीएफ के अधिकारी व जवान तैनात हैं, जो लगातार यात्रा पर निगाह रखे हुए हैं।
फिलहाल, मां वैष्णो देवी की यात्रा पूरी तरह से सुचारू है और श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। बीते तीन नवंबर को 14,700 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के चरणों में हाजिरी लगाई थी, वहीं मंगलवार को भी श्रद्धालुओं पंजीकरण करवाकर भवन की ओर रवाना हुए।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।