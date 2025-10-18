Language
    उड़ी-बारामूला सड़क चौड़ीकरण परियोजना; हर दिन ट्रैफिक जाम, धूल प्रदूषण और बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं से जूझ रहे लोग

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    उड़ी-बारामूला सड़क चौड़ीकरण परियोजना से स्थानीय लोग ट्रैफिक जाम, धूल प्रदूषण और पर्यावरणीय चिंताओं से जूझ रहे हैं। निवासियों का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है, और पर्यावरण को भी नुकसान पहुँच रहा है, जिससे लोगों में चिंता बढ़ रही है।

    उड़ी-बारामूला सड़क पर व्यस्त समय में, वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं। फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। उड़ी-बारामूला सड़क का दो-लेन चौड़ा करना निवासियों और यात्रियों के लिए रोज़मर्रा की मुसीबत बन गया है, क्योंकि पिछले एक साल से लगातार ट्रैफ़िक जाम, धूल प्रदूषण और बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं से लोग जूझ रहे हैं।

    स्थानीय लोगों और रोज़ाना यात्रा करने वालों ने इस परियोजना की 'खराब योजना और कुप्रबंधन' पर अपनी निराशा व्यक्त की है। उत्तरी कश्मीर में एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग होने के बावजूद, सड़क के विस्तार में पर्याप्त जनशक्ति और निगरानी का अभाव रहा है, जिसके कारण अक्सर जाम और देरी होती है।

    घंटों ट्रैफ़िक में फंसे रहते हैं लोग

    मुख्य शहर उड़ी के निवासी तारिक अहमद ककरू ने कहा, 'हर दिन, हम घंटों ट्रैफ़िक में फंसे रहते हैं। ट्रैफ़िक का कोई उचित नियमन नहीं है। तारिक ने कहा कि अनियमित कार्य क्षेत्र और ट्रैफ़िक प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की कमी के कारण, ख़ासकर व्यस्त समय में, वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं।

    धूल प्रदूषण एक और बड़ी समस्या बनकर उभरा है। लगातार मिट्टी की खुदाई और धूल नियंत्रण उपायों की कमी ने यात्रा को मुश्किल बना दिया है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। एक अन्य स्थानीय निवासी सरताज खान ने कहा, पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं हो रहा है। धूल असहनीय है। सड़क पर धूल की मोटी परतों के कारण कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।'

    पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही

    पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं, स्थानीय लोग निर्माण एजेंसी पर एनएस ब्रिज और बोनियार इलाके के पास बड़े पैमाने पर वनों की कटाई का आरोप लगा रहे हैं। निवासियों के अनुसार, पेड़ों के कटाव के कारण बारिश के दौरान अक्सर भूस्खलन होता है।उन्होंने कहा,पेड़ों को काटने के बदले में एक भी पेड़ लगाए बिना सैकड़ों पेड़ काट दिए हैं। हल्की बारिश के बाद भी पुल के पास की ढलान खतरनाक हो जाती है।'

    रोज़ाना होने वाली इस परेशानी से परेशान होकर, निवासी अब अधिकारियों से दिन के समय की भीड़भाड़ को कम करने के लिए निर्माण कार्य रात के समय में करने का आग्रह कर रहे हैं। उड़ी-बारामूला मार्ग पर रोज़ाना चलने वाले एक बस चालक इमतियाज ने कहा, जब यातायात कम होता है, तो वे रात में भारी काम क्यों नहीं कर सकते? इससे सभी के लिए काम आसान हो जाएगा।

    घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप

    कुछ स्थानीय लोगों ने चल रही परियोजना में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि, एसडीएम उरी शुभंकर प्रत्यूष पाठक ने बताया कि पिछले महीनों की तुलना में कुल मिलाकर यातायात की स्थिति में सुधार हुआ है।

    उन्होंने कहा, कुछ ही हिस्सों में यातायात की अव्यवस्था बनी हुई है, लेकिन बाकी सड़क की स्थिति काफी बेहतर है। बाकी समस्याग्रस्त क्षेत्रों में एक-दो महीने में सुधार हो जाएगा।धूल नियंत्रण के संबंध में, पाठक ने कहा कि यह मामला पहले ही बीकन अधिकारियों के समक्ष उठाया जा चुका है।