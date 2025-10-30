विधानसभा में जोरदार हंगामा, विपक्ष के आरोप से बैकफुट पर उमर सरकार; भाजपा ने सदन से किया वॉकआउट 

नवीन नवाज, श्रीनगर। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर प्रदेश की विधानसभा में गुरुवार को प्रदेश सरकार उस समय बैकफुट पर नजर आयी, जब प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने लोक निर्माण विभाग में कथित धांधलियों पर उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी को घेरते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से इस्तीफे की मांग की।

लगभग एक घंटे तक सदन में हंगामा और नारेबाजी का दौर चला जो प्रश्नकाल के समाप्त होने व भाजपा विधायकों के वाकआउट के साथ समाप्त हुआ। इस दौरान सदन में भाजपा के सदस्यों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते हुए पीड़ितों के साथ इंसाफ करो, टेंडर चोर, चोर-चोर मौसेरे भाई- नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, सीएम रिजाइन करो, रिजाइन करो के नारे लगाए। जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने नारा लगाया चोर मचाए शोर। स्पीकर द्वारा बोलने का मौका न दिए जाने पर तीन भाजपा विधायक आरएस पठानिया, सुरिंदर कुमार और सुनील भारद्वाज वैल में कूद गए, लेकिन मार्शल उन्हें उसी समय बाहर ले गए। वंदे मातरम और भारत माता का जयघोष कर रहे भाजपा विधायकों की तरफ देखते हुए जलशक्ति मंत्री जावेद राणा ने कहा कि आप लोग देशद्रोही हैं, आपने देश तोड़ा है।

सदन की कार्यवाही शुरु होते ही भाजपा विधायक पवन गुप्ता ने बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल स्थगित करने के लिए एक स्थगना प्रस्ताव लाया। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने इसे खारिज कर दिया। पवन गुप्ता समेत सभी भाजपा विधायक इस पर एतराज जताते हुए अपनी सीटों पर खडे़ हो गए।

स्पीकर ने पवन गुप्ता से कहा कि मैं आपको बाद में बोलने का मौका दूंगा और उन्होंने प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरु कर दी। भाजपा विधायक अपनी सीटों पर खड़े हो,स्थगन प्रस्ताव पर जोर देते रहे। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने स्पीकर से कहा कि आप स्थगन प्रस्ताव पर सहमति कयों नहीं देते, आप चर्चा से क्यों भागते हैं।

स्पीकर ने भाजपा विधायकों को बैठने का निर्देश देते हुए मंत्री को सवाल का जवाब देने के लिए कहा। इस बीच, भाजपा विधायक दल के नेता सुनील शर्मा अपनी सीट पर खडे हो गए। उन्होंने स्पीकर से कहा कि हमने सदन की मर्यादा का पूराध्यान रखा और चार दिन से अापसे आग्रह कर रहे हैं। हमारा प्रसताव आया ही नहीं। लोग हमसे उम्मीदें रखे हुए हैं।

इतनी बड़ी त्रासदी हई है, बाढ़ पीड़ितों का मसला है। लाेग सरकार नाराज हैं, सरकार बाढ़ पीढ़िता के प्रति पूरी तरह उदासीन रवैया अपनाए हुए है। सरकार क्यों लोगों ाके नजर अंदाज कर रही है। सरकार ने लोगों की उम्मीदों को रदी की टोकरी में फेंक दिया है। सत्ताधारी दल के विधायकों ने भाजपा विधायक सुनील शर्मा के कथन पर एतराज जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार पर भाजपा के विधायक भी दबाव बना सकते हैं, आपके 28 विधायक हैं।

दोनों पक्षों के बीच नारेबाजी शुरु हो गई। भाजपा विधायक सुनील शर्मा ने नौशहरा विधानसभा क्षेत्र में लाेक निर्माण, सड़क एवं भवन निर्माण विभाग में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि सत्ताधारी दल के एक नेता के चहेते को नियमों की उपेक्षा का ठेके आबंटित किए जा रहे हैं।

एक ही टेंडर पर काम दिए जा रहे हैं। करोड़ों रूपये का घोटाला है और इसकी जांच होनी चाहिए। भाजपा विधायकों ने कुछ दस्तावेज भी लहराए। एक विधायक ने अखबार भी दिखाया और टेंडर-टेंडर चोर, क्रप्ट सरकार हाय-हाय। उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी जो नौशहरा से निवा्रचित हैं, ने भाजपा के आरोपों का जवाब देना चाहा,लेकिन नारेबाजी शुरु हो गई।

नेशनल कान्फ्रेस के विधायकों ने नारा लगाया चाेर मचाए शोर।इसी शोरोगुल के बीच भाजपा के सभी विधायक अगली पंक्ि में जमा हो गए। निर्दलीय विधायक शब्बीर कूले भी इस दौरान वेल में जाते नजर आए,लेकिन मार्शलों ने उन्हें रेाक लिया।

नेशनल कान्फ्रेंस के विधायकों ने भाजपा विधायकों े कहा कि आप 2014 से लेकर 2024 तक हिसाब दो, एक बड़े नौकरशाह ने आपकी सरकार पर ही करोड़ो रूपये के घोटाले का आरोप लगाया है। उपमुख्यमंत्री ने एक फाइल दिखाते हुए कहा कि इसमें आपकी सभी आरोपों का और आपके कार्यकाल में हुए घोटालों का हिसाब है।

नारेबाजी के बीचभाजपा की विधायिका शगुन परिहार ने भी बेल में दाखिल होने का प्रयासकिया,लेकिन मार्शलों ने उन्हें रोक लिया। इसी दौरान भाजपा के तीन विधायक वेल में कूदे लेकिन मार्शल उन्हें उसी समय सदन से बाहर ले गए। भाजपा विधायक दल के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी सरकार के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस पर सत्ताधारी दल के विधायक हिलाल अकबर लोन ने भाजपा को को 370 चोर कहा और एक बैनर भी लहराया।

जलशक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने भाजपा विधाायको की नारेबाजी का जवाब देते हुए जोर से कहा कि भाजपा की रियासत की तबाही के जिम्मेदार है।आपने इस देश को तोड़ा। भाजपा के सुनील शर्मा ने कहा कि सीएम रिजाईन करो रिजाइ्र करो, सीएम माफी मांगे।

नेशनल कान्फ्रेस के विधायक अब्दुल मजीद लारमी ने कहा कि भाजपा वाले सिर्फ ड्रामा करते हैं,अगर यह लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे तो वहां इनको जूते पड़ेंगे उन्होंने कहा सुनील शर्मा को चाहिए था कि वह अपने भाजपा विधायकों को लेकर प्रधानमंत्री के पास जाते और बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज काआग्रह करते,लेकिन नहीं और यहां बाढ़ पर चर्चा की बात करते हैं।