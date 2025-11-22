Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधमपुर पुलिस ने 22 लाख की इनोवा जब्त की, संदिंग्ध गतिविधियों में शामिल था वाहन

    By Amit Mahi Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 04:02 PM (IST)

    उधमपुर के रैंबल थाना पुलिस ने 22 लाख रुपये की एक इनोवा गाड़ी को अटैच किया है। यह कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने के कारण की गई है। पुलिस ने बताया कि वाहन को अटैच करने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, उधमपुर। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए जिला पुलिस नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब जिला में रैंबल थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर के इनोवा वाहन को अटैच करने की कार्रवाई की है। इसके साथ जिला में पुलिस द्वारा अब तक नशा तस्करों की जब्त की गई चल अचल संपत्ति का कुल आंकड़ा 12 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

    रैंबल थाना पुलिस द्वारा जब्त किया गया इनोवा वाहन नंबर जेके01एम3679 पुलवामा निवासी कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद यूसुफ जू पुत्र अब्दुल राशिद जू निवासी वुईयन पांपोर, पुलवामा का है।

    पुलिस थाना रैंबल में दर्ज एफआईआर संख्या 189/2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी मोहम्मद यूसुफ जू ने इनोवा वाहन नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन से खरीदा था।

    जांच अधिकारी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत वाहन को धारा 68(एफ) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अटैच कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए इनोवा वाहन की अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये है।

    यह कदम नशे के कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्तियों पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। स कार्रवाई के साथ उधमपुर पुलिस द्वारा इस वर्ष एनडीपीएस के तहत अटैच की गई संपत्तियों की कीमत का कुल आंकड़ा बढ़ कर 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

    पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध संपत्तियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

    ऊधमपुर, अमित

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें