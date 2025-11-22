उधमपुर पुलिस ने 22 लाख की इनोवा जब्त की, संदिंग्ध गतिविधियों में शामिल था वाहन

जागरण संवाददाता, उधमपुर। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए जिला पुलिस नशा तस्करों की संपत्ति अटैच करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। अब जिला में रैंबल थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर के इनोवा वाहन को अटैच करने की कार्रवाई की है। इसके साथ जिला में पुलिस द्वारा अब तक नशा तस्करों की जब्त की गई चल अचल संपत्ति का कुल आंकड़ा 12 करोड़ रुपये पहुंच गया है।



रैंबल थाना पुलिस द्वारा जब्त किया गया इनोवा वाहन नंबर जेके01एम3679 पुलवामा निवासी कुख्यात नशा तस्कर मोहम्मद यूसुफ जू पुत्र अब्दुल राशिद जू निवासी वुईयन पांपोर, पुलवामा का है।



पुलिस थाना रैंबल में दर्ज एफआईआर संख्या 189/2025 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21/22 के तहत दर्ज मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी मोहम्मद यूसुफ जू ने इनोवा वाहन नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन से खरीदा था।



जांच अधिकारी द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत वाहन को धारा 68(एफ) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अटैच कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक जब्त किए गए इनोवा वाहन की अनुमानित कीमत 22 लाख रुपये है।



यह कदम नशे के कारोबार से अर्जित धन से खरीदी गई संपत्तियों पर कड़ा प्रहार माना जा रहा है। स कार्रवाई के साथ उधमपुर पुलिस द्वारा इस वर्ष एनडीपीएस के तहत अटैच की गई संपत्तियों की कीमत का कुल आंकड़ा बढ़ कर 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।



पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के कारोबार में लिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और अवैध संपत्तियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।



ऊधमपुर, अमित