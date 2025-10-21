कश्मीर में सड़क हादसों में दो लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस
उत्तरी कश्मीर के सोपोर में एक तेज़ रफ़्तार वाहन ने ड्यूटी पर तैनात दो लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, पुलवामा में सड़क पार करते समय एक महिला कार की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,श्रीनगर। उत्तरी कश्मीर के सोपोर में चिनार क्रासिंग के पास ''चिंगी'' में ड्यूटी पर तैनात दो लोगों की एक तेज़ रफ़्तार वाहन की टक्कर से मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार, दो व्यक्ति चिंगी (प्रवेश द्वार) पर वाहन प्रवेश जांच के लिए तैनात थे और उन्हें वहां से गुजर रहे एक वाहन (जेके02बीडबलियो-2197) ने टक्कर मार दी जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
दोनों को उप-ज़िला अस्पताल सोपोर ले जाया गया और उनमें से एक, बिलाल अहमद (29), पुत्र वज़ीर अहमद, निवासी सैदपोरा, को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दूसरे व्यक्ति, जिसकी पहचान शाहिद हिलाल (25) पुत्र हिलाल अहमद शाह निवासी नादिहाल रफ़ियाबाद के रूप में हुई, को उन्नत उपचार के लिए सौरा अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी भी गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई।
पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और सोपोर पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर संख्या 233/2025 के तहत मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जाँच शुरू कर दी गई है और आरोपी वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इधर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा ज़िले के अवंतीपोरा इलाके में सोमवार शाम सड़क पार करते समय एक कार की चपेट में आने से पुलवामा की 50 वर्षीय एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।
जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना अवंतीपोरा के डंपिंग यार्ड के पास हुई, जब एक स्विफ्ट कार ने सड़क पार करने की कोशिश कर रही महिला को टक्कर मार दी। स्थानीय लोग और पुलिस तुरंत मौके पर पहुँचे और उसे पीएचसी अवंतीपोरा ले गए जहां महिला को गंभीर चोटों को देख उसे उन्नत उपचार के लिए एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर रेफर कर दिया गया।
घायल की पहचान महमूदा, पत्नि मोहम्मद यासीन डार निवासी डांगरपोरा पुलवामा के रूप में हुई है।
पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
