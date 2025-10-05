श्रीनगर में आधी रात को दो ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन बरामद; ड्रग मूवमेंट की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
श्रीनगर पुलिस ने मुनव्वराबाद में नाका चेकिंग के दौरान दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 12.84 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान उमर शेख और आकिब हैदर खान के रूप में हुई है। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया और शहर में नशीली दवाओं के नेटवर्क की जांच कर रही है।
राज्य ब्यूराे, जम्मू। श्रीनगर में पुलिस ने मुनव्वराबाद में आधी रात को नाका चेकिंग अभियान के दौरान दो ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद किया। पुलिस के अनुसारए इलाके में ड्रग मूवमेंट की सूचना मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई।
खानयार पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने एक नाका लगाया और संदिग्ध रूप से घूम रहे दो व्यक्तियों को रोका। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से लगभग 12.84 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद हुआ।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान डलगेट बुचवाड़ा निवासी उमर शेख और मूल रूप से देहरादून निवासी और वर्तमान में डलगेट में रहने वाले आकिब हैदर खान के रूप में हुई है।
पुलिस ने बताया कि खानयार पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज अधिनियम की धारा 8, 21 और 29 के तहत औपचारिक मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों के स्रोत और शहर में चल रहे किसी भी व्यापक नशीले पदार्थ नेटवर्क से उनके संभावित संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी गई है।
अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर पुलिस ने शहर में नशीली दवाओं की तस्करी और अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है और स्थानीय लोगों से नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करके अभियान में सहायता करने की अपील की है।
